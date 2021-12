La dolorosa historia de vida de Mercedes Ninci

Tanto en la televisión como en las redes sociales todo parece perfecto. Muy pocos se animan a contar la verdad detrás del brillo de las cámaras y mucho menos a mostrarse tal cual son. Sin embargo, si hay alguien que no le tiene miedo a eso es Mercedes Ninci.

La periodista aprovecha cada oportunidad para contar su dura realidad, no teme hablar de su pasado y no le tiembla la voz a la hora de decir que no le alcanza la plata (como a gran parte de la sociedad argentina) y que no llega a fin de mes.

Eso deja en evidencia que trabajar en televisión, o ser parte del medio, no te asegura para nada una estabilidad económica. En la vida hay que lucharla y si hay una luchadora indudablemente es Mercedes Ninci.

Pocos saben que la periodista nació en Córdoba y atravesó una infancia muy difícil. Cuando ella tenía solamente siete años, su hermana de tres años murió de parálisis infantil. Consecuencia de ello, su mamá cayó en una fuerte depresión y ella tuvo que hacerse cargo de sus hermanos.

Ninci aseguró que desde muy pequeña cocinaba, limpiaba y era la encargada de hacer las compras en su hogar. Además, aprendió pintura, albañilería y actividades de mantenimiento muy inusuales en alguien de tan corta edad.

Pero el tiempo pasó, ella se mudó a Buenos Aires para dedicarse al periodismo y las vueltas de la vida siempre le vuelven a jugar una mala pasada.

La histórica movilera de Radio Mitre pasó hace algunos meses atrás por el programa “Debo decir” que conducía Luis Novaresio y reveló que actualmente tiene días en los que no le alcanza el dinero ni para cargar la tarjeta del transporte público

“No tengo plata ni para cargar la tarjeta SUBE. La verdad es que a veces me pasa, sí. Porque yo soy de esa típica clase media a la que nunca le alcanza. Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos”, reveló la periodista.

Además, este año atravesó algunos problemas de salud por los cuales tuvo que dejar su trabajo en televisión. Mientras estaba al aire en “Lo de Mariana”, Ninci sintió un fuerte dolor de cabeza que derivó en una internación de urgencia.

Finalmente fue diagnosticada con cefalea en estallido, que se agravó a causa del estrés. Por dicha razón se mantiene lejos de las cámaras, pese a necesidad de siempre sumar un peso más a fin de mes, para darle prioridad a su salud.