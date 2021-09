Mercedes Ninci confesó el difícil momento que atraviesa y rompió en llanto

Mercedes Ninci estuvo como invitada en el programa Debo Decir (América), y allí rompió en llanto al confesar el difícil momento que atraviesa debido a la delicada situación económica del país.

“En este momento estoy trabajando solo en la radio, haciendo unas colaboraciones en Infobae y nada más. Estoy tranquila. Creo que el estrés contribuyó”, comentó la periodista luego de que Luis Novaresio le pregunte sobre su situación de salud tras haber estado internada en grave estado.

Luego, Ninci sorprendió al confesar: “No tengo plata ni para cargar la SUBE, pero bueno…”. Ante el asombro del conductor del ciclo, la periodista agregó: “Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La más grande va a una universidad privada porque estudia cine, los chicos van a la escuela pública pero no alcanza. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que vive en la villa, que no tiene laburo o no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo”.

Finalmente, Mercedes Ninci apuntó contra la clase dirigente del país. “Los políticos no recorren. Si a uno que trabaja no le alcanza imaginate la gente humilde, que tenés que hacer dos horas de ida y dos horas de vuelta. A mí me pone mal el país porque lo veo todos los días, no me lo contaron”, enfatizó.