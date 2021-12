La traición de Jakob Von Plessen en el wandagate que más lastimó a Zaira y Wanda Nara

Ya pasaron más de dos meses desde que Wanda Nara decidió agarrar el celular de su marido, Mauro Icardi, y descubrió algunos mensajes e imágenes que involucraban a la China Suárez.

Desde aquel entonces se destapó el Wandagate, el escándalo mediático más grande del año que casi termina con el famoso matrimonio de la empresaria y el futbolista.

Por suerte existe el perdón y algo de sinceridad, lo que les permitió remediar la relación y hoy volver a ser la familia unida y la pareja enamorada que tanto los identifica.

Pero de ese Wandagate, Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron los únicos perjudicados. Además de la China Suárez, quien salió golpeado del polémico escándalo fue el matrimonio de Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

Dado que el encuentro entre la estrella del PSG y la actriz se dio mientras las hermanas Nara se encontraban de viaje en Milán, y Jakob estaba en casa con Mauro y todos los niños, fue señalado como quién lo encubrió.

Desde entonces, se dijeron muchas cosas, pero la que más sonó era que Zaira y su marido estaban en crisis debido a la traición que sintió la modelo y conductora.

Ahora, la que habló al respecto fue Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda Nara. Invitada a un móvil de Intrusos (América TV), Se refirió a la mala actitud de Mauro al involucrar a Von Plessen como aliado.

“No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación, donde el único que se tiene que hacer cargo es el que cometió el error”, comenzó diciendo Rosenfeld.

“Si Zaira se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”, continuó diciendo la abogada.

Además, en aquel diálogo y en un tono de mayor seriedad aseguró: “Cuando tenés una aventura, un affaire, un desliz, un error. Todos los títulos que le quieras poner, lastimás a todo el entorno familiar. Y tener un cómplice no gusta, porque hoy te cubro yo, mañana me cubrís a mí”.

Seguido de eso, los panelistas del programa de espectáculo interpretaron lo que quiso decir Rosenfeld diciendo que esta situación generaba desconfianza para Zaira Nara, pensando que el día de mañana le podría tocar a ella.

“Hay favores recíprocos”, sentenció Adrián Pallares al explicar cómo se sentiría la hermana de Wanda Nara tras lo sucedido.