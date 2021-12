Era muy joven: la fea manera en que murió la hermana de Gabo Usandivaras

La noticia de la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras conmocionó al mundo del espectáculo. La joven tenía solamente 30 años y en este 2021, tanto ella como el bailarín habían perdido a su madre.

El triste anuncio lo hizo el miércoles 29 de diciembre Ángel de Brito al aire de “Los ángeles de la mañana” (El Trece), quien reveló que Giselle fue encontrada muerta.

“Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, de Brito sumó: “Él debe estar destrozado porque ama a su familia. Yo estuve distraído todo el programa porque me había llegado la noticia desde que arrancamos, así que les pido disculpas”.

Mientras el periodista revelaba esta triste información, quien se quebró al aire fue una de sus angelitas, Cinthia Fernández. “Estaba tratando de chequear porque me parece increíble. Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió”, comentó entre lágrimas la panelista.

Algunas horas más tardes, Gabo Usandivaras se expresó en sus redes sociales y conmovió a todos sus seguidores con sus palabras, haciendo un pedido especial y refugiándose en la fe.

"No puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de la Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado”, comenzó escribiendo Usandivaras en sus historias de Instagram.

Luego, continuó el pedido: “Cada uno tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella, y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada uno desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana”.

Lo cierto es que desde que se conoció la noticia, muy poco se habló de la causa del fallecimiento. Fue el mismo Ángel de Brito quien reveló que "falleció de una manera muy fea” y Cinthia Fernández agregó que debido a la manera en que murió estaba shockeada.

Lo único que se sabe hasta ahora con certeza es que la joven fue encontrada sin vida en su casa en la ciudad de Córdoba, pero que el aparente motivo habría sido una enfermedad severa que la atacó muy rápido.

Mientras tanto, Gabo Usandivaras se encuentra en Las Vegas, lugar que eligió para vivir el último tiempo y por ahora no confirmó la noticia.