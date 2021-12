Encontraron muerta a la hermana de Gabo Usandivaras y así fue el dramático anuncio en LAM

Este miércoles en Los ángeles de la mañana (El Trece), contaron que la hermana del bailarín Gabo Usandivaras fue encontrada muerta. La joven tenía 30 años, y en el magaazine de la mañana hicieron el dramático anuncio con una de sus panelistas visiblemente consternada.

“Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente. Él debe estar destrozado porque ama a su familia. Yo estuve distraído todo el programa porque me había llegado la noticia desde que arrancamos, así que les pido disculpas”, expresó el conductor Ángel de Brito.

Además, el periodista remarcó que la joven falleció "de una manera fea". Por su parte, la panelista Cinthia Fernández se quebró al enterarse de la noticia, ya que ella bailó con Gabo Usandivaras en ShowMatch (El Trece) durante algunos programas.

Entre lágrimas, la "angelita" detalló: “Estaba tratando de chequear la información porque me parece increíble...Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada. Él se fue afuera para poder transitar lo de su mamá que todavía no lo puede asimilar. Estaba en búsqueda de un camino que fue todo por su mamá, y no sé ni cómo ayudarlo. Es desesperante”.

A mediados de este año, Gabo Usandivaras fue noticia por empezar una nueva vida en México, alejado de la danza y trabajando en una plaantación de cannabis.