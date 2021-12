El desconsolado posteo de Cinthia Fernández tras la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras

Este miércoles, se conoció la triste noticia de la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras, y Cinthia Fernández, que forjó una amistad con el bailarín en la pista de ShowMatch (El Trece), compartió un desconsolado posteo en la red.

En la mañana, Ángel de Brito se encargó de dar la información en el cierre de Los ángeles de la mañana (El Trece). "Falleció de una manera muy fea y muy joven. Tenía 30 años. Queríamos contarlo y mandarle un beso a él y su familia", expresó el conductor. De manera inmediata, Cinthia Fernández rompió en llanto y se refirió al dramático momento de Gabo Usandivaras.

Poco más tarde, la integrante de LAM compartió en mensaje en su cuenta de Instagram. "Te amo @gabousandivaras ! Y cómo salimos ese 2015 de varias, vas y vamos a levantarte de esta ! Acá hay un batallón de amigos esperándote para llenarte de amor . Estoy enojada con la vida porque vos no te mereces estos años duros que te tocaron vivir, pero no nos va a ganar", expresó Cinthia Fernández.

Hace algún tiempo, Gabo Usandivaras había contado en una entrevista con Primicias Ya que tenía el plan de convertirse en padre con la ayuda de su hermana. "Mi hermana, Giselle, me va a dar su vientre, el óvulo va a ser de una donante y yo lo voy a inseminar", había detallado en ese momento.

"Ya hace bastante, siempre tuve la curiosidad de ser padre pero no lo veía bien de pendejo, a los 19 o 20, no lo veía bien que parejas homosexuales tuvieran hijos. O sea, me parecía que era una criatura obligada al bullyng a futuro. A medida que fui creciendo fui entendiendo que lo que necesita un hijo es cien por ciento amor y unos padres presentes como los que tuve yo y que no importa el sexo que tengan ellos", reflexionó en la mencionada entrevista.