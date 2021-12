El impactante mensaje de Gabo Usandivaras tras la muerte de su hermana

Este miércoles, trascendió la noticia del fallecimiento de Giselle, la hermana de Gabo Usandivaras, quien fue encontrada sin vida en su casa de la ciudad de Córdoba. En horas de la tarde, el bailarín compartió un contundente mensaje a través de la red.

En Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito dio un indicio del dramático hecho al aludir a la forma en la que murió la mujer. En medio de la conmoción, Gabo Usandivaras reflexionó sobre la muerte de su hermana con un categórico pedido a sus seguidores.

"Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de la Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado. Cada uno tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella, y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada uno desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana", expresó Gabo Usandivaras a través de una historia de Instagram.

Luego, en otro posteo agregó: "Manifiesten amor para ella, generen amor por favor. Y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía. Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa. Pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetos de Ulises Bueno. En breve me llega el fernet, y a mí hermana la despido como la viví. Y les juro que la siento en mi piel. Así que hacete un fernet y celebrá su paso por esta tierra. Que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias".