Benjamín Vicuña contó qué aprendió de la separación de la China Suárez por una infidelidad: "Tengo que ser más..."

En medio de toda la polémica generada entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña volvió a Buenos Aires e hizo declaraciones sobre su presente emocional y amoroso luego de la ruptura.

El actor chileno no dudó ni un segundo en dar respuesta cuando le preguntaron sobre su estado anímico luego de una infidelidad por parte de su ex pareja y madre de dos de sus hijos. Él mismo confesó: “El amor duele, pero es hermoso y tengo mucho amor, gracias a Dios. De mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Creo en el amor en todas sus formas. Tengo que aprender a ser feliz y disfrutar el momento”.

Vicuña formó una familia con la China, donde tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio. En la actualidad mantienen un vínculo amigable tras tres meses de haberse separado sentimentalmente y él haber abandonado la casa en la cual vivían juntos. Ese hogar hoy lo habita ella junto a estos dos hijos de Benjamín y también con Rufina, hija que tuvo la China con Nicolás Cabré.

Del escándalo mediático en que se encuentra su ex mujer con Wanda Nara y Mauro Icardi, Vicuña eligió no dar declaraciones porque es un tema en el cual decide no estar implicado y así preservar su vida privada y la de sus hijos con Eugenia Suárez.

El actor oriundo de Santiago de Chile, estuvo disfrutando unos días en su país de origen y regresó a Argentina para reencontrarse con su familia, más precisamente con todos sus hijos.

Días atrás, lo vincularon en una relación amorosa con Romina Pigretti, diseñadora y ex socia de Micaela Tinelli, en la marca de indumentaria que pertenece a la hija de Marcelo. A su vez, la empresaria es amiga de la mujer de Mauricio Macri, Juliana Awada. Pigretti fue esposa durante 20 años del conocido empresario y dueño de un restaurante importante, Federico Lo Re. Pero Vicuña hizo oídos sordos y no habló sobre el tema al respecto.

Sin embargo, lo que sí declaró Benjamín Vicuña fue: “Me encantaría volver a enamorarme, todos tenemos el derecho a enamorarnos”. Por ende, deja las puertas abiertas para que un nuevo amor llegue a su vida, después de tanto dolor.