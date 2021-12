La revelación de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez que impactó a todos

Luego de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez, muchas cosas pasaron, no solo entre la ex pareja, sino con terceros. Luego de que ella se viera envuelta en un escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el actor chileno estaría buscando volver con la ex Casi Ángeles.

"Él está muy triste y abatido", dijo Débora D’Amato en A la tarde y agregó: "Déjenme dudar de verdad y la duda es un poco de olfato y un poco de información, que no se arreglen. Den un tiempito". Por su parte, su compañero Guido Záffora destacó que los actores se ven por el vínculo que los une con sus hijos, pero que ella no tiene entre los planes más cercanos regresar con Vicuña.

Una de las primeras veces que se vieron luego de su separación fue en Madrid, donde ella había ido a rodar un filme acompañada de sus hijos. Tras varios días en España, el actor viajó ya que estaba invitado a los premios Platino y así se reencontró con sus hijos y con su ex.

Recordemos que hace tres meses atrás, el actor anunciaba la separación de la actriz mediante un comunicado en las redes sociales. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió Vicuña.

No sería extraño que se cumpliera el deseo del actor. No olvidemos que hace exactamente dos años, la pareja se reencontró luego de una crisis de unos meses. "Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa", había anunciado en aquella oportunidad la China.