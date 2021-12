Rating: cómo le fue a Telefe en la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Ya son siete los participantes que quedaron afuera de la competencia de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. El pasado domingo le tocó a Juariu despedirse de las hornallas más famosas de Telefe al no lograr conquistar el paladar del exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Junto a Tomás Fonzi, Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y Paula La Peque Paretto, la joven debió preparar ravioles. La única condición que les pusieron a los cocineros era que tenían que usar dos tipos de cocción (fritos y hervidos) y acompañarlos por una salsa distinta. Solamente contaron con 3 minutos para el mercado y setenta para la preparación.

Para tristeza de muchos, la influencer dejó el certamen e hizo emocionar a más de uno. "Es muy difícil despedirte hoy Juariu, nos quedamos con lo mejor de vos. Hoy te deja afuera un plato, pero te tenés que ir muy contenta", le señaló Betular. "Tres cosas. Primero, todo el tiempo Santi te corregía cuando decías que no merecías estar acá, que eran todos famosos y vos no...bueno, ya sos famosa. Dos, cocinás muy bien. Y tres, estoy seguro que no es la última vez que te vemos", sostuvo Martitegui.

Ella, por su parte, también dijo unas palabras antes de salir por la puerta grande. "Mi meta era no irme primera, cuando me llamaron no lo podía creer. Quería tanto estar acá que me duele irme, por eso me pongo así...parezco una estúpida. Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido, era fan cuando los veía de mi casa. Compartir con mis compañeros, que los conocí y son hermosos...y conocerte a vos [Santiago Del Moro], me parecés un amor, muy contenedor. Muchas gracias por todo", expresó.

Juariu se convirtió en la séptima eliminada del reality gastronómico de Telefe

Así, el canal de las tres bochas transmitió la séptima gala de eliminación del reality culinario más visto de la televisión argentina. La emisión arrancó con un piso de 12,8 puntos de rating y llegó a un pico de 16,2.