Qué pasó con el rating de Telefe en la sexta eliminación de MasterChef Celebrity

Un domingo más, un participante de MasterChef Celebrity dejó las hornallas más famosas de la televisión argentina. A diferencia de lo que ocurrió en las primeras galas de eliminación del reality culinario de Telefe, el canal de las tres bochas no se enfrentó por el rating con Jorge Lanata y su ciclo periodístico. Eltrece dejó todo en manos de diversos largometrajes.

En la última emisión del programa gastronómico conducido por Santiago del Moro, los concursantes que se disputaron por su lugar en la competencia fueron Juariu, Mica Viciconte, Catherine Fulop, Mery del Cerro, la Tigresa Acuña y Paulo Kablan. El desafío consistió en la realización de un plato libre y Germán Martitegui, al comienzo, señaló: "Para cocinar van a tener sesenta minutos, ustedes se van a sentar acá adelante, y con una trompada van a golpear sus fotos, y retirar los ingredientes qué estén adentro".

Los mejores de la noche fueron Juariu, Paulo y Mery y tanto Mica, Cathy y la Tigresa recibieron malas devoluciones por sus preparaciones. Finalmente, quien debió abandonar la competencia fue la boxeadora, al no lograr convencer al exigente jurado.

Antes de irse, la deportista expresó: "Siempre voy por una revancha, nunca me doy por vencida, y no se van a deshacer tan fácil de mí. Quiere agradecerle al jurado que siempre me enseñó, y Germán te admiro, porque siempre fuiste muy exigente conmigo, y eso fue lo que necesité".

La Tigresa Acuña se convirtió en la sexta eliminada de la competencia gastronómica más vista de la televisión argentina

¿Qué pasó con el rating? Telefe se impuso a eltrece con el reality culinario. El canal de las tres bochas alcanzó un pico de 16,1 puntos frente a 3,9 puntos que obtuvo el cine del canal del solcito.