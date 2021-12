La actitud “rata” de Wanda Nara con sus vecinos del country

Desde que Wanda Nara arribó a la Argentina, no se habla de otra cosa. La rubia logró acaparar totalmente la atención de los medios locales que no se quisieron quedar fuera de cada una de las apariciones y ocurrencias.

Es cierto que la empresaria puso un pie en Ezeiza y ya hizo picantes comentarios sobre la China Suárez, su gran rival en el Wandagate. “Yo no le escribo a casados. Estoy casada. Tengo una familia”, fue uno de sus primeras frases.

Luego, tal única como es Wanda Nara y con picardía e ingenio, dijo que la iba a ir a buscar (a la China). Para cerrar, durante la producción de fotos de los Personajes del Año de la revista Gente, respondió una pregunta con una posible amenaza.

"Me enteré que le dicen Wandagate y al principio no entendía el motivo. Después me enteré que se dice así porque es como si fuera un caso policial. Bueno, es un poco exagerado, porque acá no murió nadie, hasta ahora”, dijo Wanda.

Pero ahora, muy lejos del escándalo que casi pone en riesgo su matrimonio y la familia consolidada que tanto le gusta mostrar por redes sociales, Wanda Nara disfrutó de una Navidad familiar en su casa de un barrio privado.

La empresaria de cosméticos compartió todo sobre su celebración en sus historias de Instagram, así como también la llegada de Mauro Icardi, que recién pudo volar al país sobre la hora debido a sus obligaciones con el PSG.

Pero en medio de la cena navideña, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores y a sus vecinos del country de zona norte con un particular pedido.

Parece que la hermana mayor de Zaira no pudo estar en todos los detalles de la organización del evento porque tuvo un percance y no calculo que necesitaría algo fundamental en una cena con tantas personas y tanto calor.

“A mis vecinos que saben mi número de lote, necesito hielo”, escribió Wanda Nara en sus historias de Instagram dejando en evidencia que se olvidó de ese detalle.

Pese a tal falta, parece que la familia Icardi disfrutó de unas cálidas celebraciones luego de un año agitado y que si no hubiese sido por el perdón, el cuento hubiese terminado de otra manera.

Sin embargo, los tres protagonistas del Wandagate están por primera vez en el mismo país y en la misma ciudad. ¿Habrá encuentro?