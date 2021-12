Wanda Nara llegó a Netflix con un palito para la China Suárez

A pesar de que el tema parecía terminado Wanda Nara sigue sacando provecho del escándalo por infidelidad que ella se encargó de ventilar, y ahora llegó a Netflix con un fuerte palito para la China Suárez.

En un video que la mediática filmó para promocionar el estreno de la segunda temporada de Emily en París, uno de los grandes éxitos del gigante del streaming, Wanda abre la promoción con una frase terminante: “Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga. Soy todo o no soy nada”.

Con un look parisino, Nara posó junto a la Torre Eiffel. “Hola, ¿cómo están? Esto es Wanda en París”, dice la empresaria en el video que en el que se intercalan escenas de la serie. Sobre las infidelidades del personaje central de la serie, la mediática aclara: “Yo no podría hacerlo. Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa”.

“Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente. Y se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo: ‘bueno chau, abierta está la puerta de casa’”, dice en otro momento del video Wanda Nara.

Además, la esposa de Mauro Icardi reflexiona en el video sobre sus semejanzas con Emily. “Siento que en el fondo ella también es un poco naíf, un poco caprichosa. Y sobre todo, es muy perseverante. Se encuentra con un montón de trabas, por el idioma, por una jefa que no la considera realmente importante. Pero lo que me relaciona mucho con Emily es que me gustan mucho las redes sociales. Estoy siempre pensando a ver cómo puedo hacer, si una marca me contrata para promocionar un producto, qué es lo que me puedo inventar”.

En otro pasaje del video, Wanda Nara también se refiere a las dificultades que tiene con el idioma. “La verdad que no articulo dos palabras seguidas, pero es verdad que llego a casa y digo Bonjour, así mis hijos se sienten en Francia”, reconoció entre risas.

Recordemos Wanda Nara que recientemente regresó al país, y reparte su tiempo entre el descanso y sus compromisos laborales. En los últimos días se le pudo ver en malla enteriza disfrutando de la espectacular pileta en su casa de Nordelta, y también disfrazada de vendedora en su tienda y compartiendo las reacciones de sus clientas.