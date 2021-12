Wanda Nara se disfrazó de vendedora en su tienda y compartió qué pasó con sus clientas

Wanda Nara inauguró hace algunos días en nuestro país unaa sucursal de su tienda de maquillajes, y a modo de desafío decidió infiltrarse en su propio local vestida como una vendedora y con una peluca morocha.

"Hoy, con este look, me voy al local y voy a sorprender a alguien. Voy a ser una vendedora infiltrada", contó la mediática a través de sus historias de Instagram,

Además de la peluca, Wanda usó una gorra y se preguntó: "¿Me van a descubrir? La pregunta es: me van a reconocer, ¿o no?". Mientras que su hija Francesca no dudó en responder : "Sí, por la cara, los ojos y los tatuajes".

Luego, Wanda Nara compartió el resultado de la experiencia junto a algunas clientas. Como era de esperarse, la mayoría de ellas descubrió que fue la empresaria quien las atendió en el local.

Más allá de sus compromisos laborales, Wanda también está aprovechando su estadía en el país para disfrutar del verano argentino. Hace algunos días, la esposa de Mauro Icardi compartió imágenes luciendo una malla enteriza en la espectacular pileta de su casa de Nordelta.