Pamela David realizó una inesperada confesión personal: "Soy peligrosa..."

Pamela David está casada con el presidente de Grupo América, Daniel Vila, y como fruto del amor entre ellos tuvieron una hija llamada Lola. La pequeña hizo su debut en la pasarela hace una semana atrás y su madre se mostró feliz de verla haciendo lo que la apasiona.

A su vez, la conductora estuvo en pareja con el ex basquetbolista Bruno Lábaque. Durante su matrimonio nació su hijo Felipe, quien hoy está viviendo en la casa de su madre junto a su hermana y su padrastro. Su padre vive en la ciudad de Córdoba y suele viajar a visitarlo durante el año.

Pamela estuvo como invitada en el programa “Cortá por Lozano” y realizó una íntima confesión sobre su vida privada. “Siempre hablamos de mi humor con mis hijos. El portavoz de esto fue Feli. Siempre me lo dice”, confesó en el inicio de su declaración.

A continuación, siguiendo con esta temática, declaró: "¿Por qué estoy de mal humor y al toque de buen humor? Puede ser que me pase. Ayudame con esto porque tiene un nombre”. Sabiendo que la conductora del programa, Verónica Lozano, es psicólogo le pidió ayuda al respecto sobre sus cambios de humor repentinos.

“Yo soy infumable cuando estoy en los días femeninos! ¡No lo puedo manejar! Me pasa unos cuatro días antes”, sentenció Pamela. Esta etapa suele ocurrirle a un mayor porcentaje de las mujeres durante su ciclo de menstruación, pero la periodista quería ponerle un nombre a este “problema”.

No conforme con todo lo que ya había declarado hasta el momento, la madre de Feli y Lola continuó: “Soy peligrosa e infumable. Trato de no relacionarme con nadie, y de hecho Feli me dice: ‘Mamá ¿estás en tus días?”. Siempre mencionando la reacción de su hijo varón durante la convivencia.

Así mismo, manifestó que su hija Lola le hace saber que su madre tiene doble personalidad, ya que son dos mujeres distintas, una Pamela David es la que sale al aire y otra la está dentro de casa en compañía de sus hijos y su marido.

A pesar de sus inconvenientes en los días femeninos, la ex participante de “El Bar” hoy está en un buen presente, tanto laboral como personal, y disfruta el día a día junto a Felipe, Lola y su esposo.