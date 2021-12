Cuál es la postura de América TV con respecto a Antonio Laje

Las recientes denuncias contra Antonio Laje por maltrato laboral generaron un gran revuelo en América TV. Los días no han sido para nada fáciles para los compañeros del programa del periodista y de hecho, Liliana Parodi, una de las históricas directoras de contenidos de la emisora renunció a su cargo.

Incluso, miembros de la redacción del canal se expresaron en contra del conductor y pegaron carteles en las paredes del medio. “No es exigencia, es maltrato”, escribieron dejando en claro su postura.

Ahora, Marina Calabró habló en la columna radial que tiene en el ciclo radial que conduce Jorge Lanata y contó qué dijo uno de los presentes en la reciente reunión que se llevó a cabo en la señal televisiva dejando entrever la postura de América.

"Ayer Agustín Vila se clavó el traje de CEO de la compañía y dijo vinculado al tema Laje y lo que fueron los carteles en relación al maltrato: ‘si hubo situaciones que no corresponden yo, personalmente, me hago cargo y quiero pedir disculpas. Esto no está en nuestro ADN y no podemos confundir exigencia con maltrato’", señaló al aire.

Marina Calabró

Y agregó: "Agustín dijo con todas las letras esto, hizo una referencia explícita, directa, sin eufemismos, sin ningún tipo de margen de opinión. Y está bien esta posición que sienta, así como criticamos a Daniel Vila, cuando dijo ‘bueno eran quince sobre ochocientos’. En este caso Agustín no se lava las manos y se hace cargo".