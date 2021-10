Este sábado en PH: Podemos hablar (Telefe), Ivana Nadal y Pamela David se trenzaron en un fuerte cruce en vivo al hablar sobre la legalización y el consumo de marihuana.

“Yo la banco la verdad. Se que está ahí en tramiterío el tema de la legalidad. Por supuesto es una droga, ¿No? Pero así como estoy un poco en duda de un montón de cosas que se plantean como ciertas y sin discusión, siento que es una planta que no tiene nada. Agarrás una planta así y te la fumás, no me parece tan grave”, opinó categórica Ivana Nadal.

En ese momento, Pamela David arremetió: “Estamos en un programa de televisión. Cuando la droga te mata no podés decir una cosa así”. Entonces Ivana retrucó que nadie jamás murió por el consumo de marihuana.

La conductora redobló la apuesta: “No te pregunté si coincidías. Dejame dar un mensaje al menos y después podés no estar de acuerdo”. Luego, Pamela David recordó la triste historia de su hermano, quien se quitó la vida por culpa de las drogas. “Durante muchos años me acompañaron muchas otras familias en centros de rehabilitación que son muchísimos y no alcanzan y la gran mayoría comenzó con el juego de ‘total la marihuana no hace nada’”, explicó la figura del canal América para avalar su opinión de que la marihuana puede ser el portal para el consumo de otras drogras más duras.

Ivana Nadal respondió contando que su madre la abandonó cuando era chica por culpa del consumo y que la mujer terminó en la cárcel. "Todos atravesamos un montón de situaciones cercanas con la droga", argumentó intentando contraponer el relato de Pamela David.

Tenso cruce entre Pamela David e Ivana Nadal.

Por su parte, Andy Kusnetzoff expuso la opinión de muchos especialistas, que sostienen que el paso de la marihuana a drogas más duras tiene que ver en muchos casos con la personalidad de quien consume.

En tanto que Pamela David cerró contundente: “Lo que no quiero hacer es que en televisión se haga apología de algo que te puede estar quemando, porque estás jugando con fuego. Ni se les ocurra”.