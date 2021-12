El álbum de fotos de Lola, la hija de 17 años de Jorge Lanata: "Quiero..."

La relación de Jorge Lanata y Sara Stewart Brown tuvo muchas idas y vueltas, aun en sus comienzos. Pero ese amor, que duró 15 años, trajo un fruto a este mundo que se llama Lola.

Kiwita, como se apoda su exmujer, conquistó al famoso periodista desde la tribuna de “Día D”, programa que se emitió desde 1997 por la pantalla de América TV y que tuvo varias temporadas.

Sin embargo, la relación entre Jorge Lanata y Sara se formalizó en 1998 y la diferencia de 14 años de edad no fue ningún impedimento para que ese amor triunfara durante tanto tiempo.

Pese a que la relación entre la madre de su única hija y Jorge llegó a su fin cuando Lola Lanata tenía 12 años, el periodista siempre se mantuvo muy presente en el día a día de la joven, que actualmente tiene 17.

Con tan solo 10 años, Lola debutó como periodista llenando de orgullo a su papá por ejercer el oficio en el que él mismo se desempeña desde que era un niño de 14. "Quiero hacer una carrera como la de mi papá", dijo alguna vez.

Lola Lanata escribió una columna sobre tecnología en el blog de María Julia Oliván, #BorderPeriodismo. Allí se definió a ella misma como “nativa digital” y le explicó a los adultos qué hacen los niños como ella en internet.

Ahora, con siete años más, muchos se preguntan cómo estará la única hija de Jorge Lanata, que hace algunos meses atrás lo hizo debutar en TikTok con una divertida publicación.

Quien la mostró en sus redes sociales, lugar donde se la ve muy activa, fue Sara Stewart Brown, que en una publicación escribió: “Vengo a presumir la belleza de mi hija. Tiene el carácter del padre, en fin, todo no se puede”.

La joven Lanata también compartió la postal junto a su papa, donde se los ve haciendo la seña con el dedo que simbolizó el exitoso programa del periodista. “No estamos para buenos humores”, escribió como pie de foto.

Lola, que aún no hizo pública la noticia de si seguirá o no los pasos de Jorge Lanata (talento no le falta), comenzó a compartir algunos detalles de su vida en redes sociales en 2020.

En abril hizo su primera publicación, donde se la ve disfrutar del mar en la Isla de Capri. Y si bien no está tan activa como su mamá, la hija de Jorge Lanata demostró ser una apasionada del turismo, las amistades y la fotografía. Solamente falta ver cuál es el camino laboral que le gustaría seguir.