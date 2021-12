La ácida teoría de un conocido periodista sobre el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

El sábado, luego de una larga espera y tras varios idas y vueltas, Mirtha Legrand volvió a encabezar su icónica mesaza. La diva de los almuerzos regresó a su programa en eltrece y todas las miradas estuvieron puestas en ella. El público la acompañó desde sus casas y se notó en los números del rating que superaron a su rival de Telefe, Andy Kusnetzoff.

Mesaza

Mirtha recibió en su programa a Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammón. Junto a su lado estuvo su nieta Juana Viale, quien le ha cuidado y honrado su lugar durante todos estos meses. Muchos hablaron sobre el gran retorno de la conductora y uno de los que no se guardó nada fue Rodrigo Lussich, quien lanzó una ácida teoría en el ciclo que tiene a cargo en América TV.

Al aire de El Show de los Escandalones, el periodista expresó: "La vuelta de ayer de Mirtha tuvo varias particularidades. ¿Por qué si el programa era el regreso de Mirtha, lo abrió Juana? Estuvo Juana haciendo los chivos, los PNT ¿Por qué lo hizo Juana si era de Mirtha?".

Y continuó: "El programa empezó con Juana, saludó, anunció los invitados, bailó, se fue a un corte y después apareció Mirtha. Es como que Juana dijo ‘hoy viene mi abuela pero el programa lo sigo conduciendo yo’".

Con el estilo que lo caracteriza, disparó frente a las cámaras: "Mirtha nunca va a decir, públicamente, que tuvo internas con sus nietos. No lo va a decir nunca, no los va a mandar al frente. Y si tuvo molestias, no los va a decir. La familia Legrand ha sido negadora, sistemáticamente, para todo lo que les pasó en la vida pública".

Rodrigo Lussich

"Ella no dice que los que no querían que trabaje eran sus nietos. Los que quisieron que Juana se quedé ahí y genere un nuevo estilo de programa, apostando a futuro, son ellos. Ella podría haber estado haciendo un programa semanal, sobre todo con un canal que quiere eso", remató.