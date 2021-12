La catarata de memes que dejó la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Este domingo, un nuevo participante dejó MasterChef Celebrity, el programa culinario más visto de la televisión argentina. Quienes se disputaron por su lugar en el ciclo de Telefe fueron Juariu, Mica Viciconte, Catherine Fulop, Mery del Cerro, la Tigresa Acuña y Paulo Kablan.

La prueba que les tocó no fue para nada fácil y los concursantes debieron improvisar un plato libre con los ingredientes que les brindaron. "Para cocinar van a tener sesenta minutos, ustedes se van a sentar acá adelante, y con una trompada van a golpear sus fotos, y retirar los ingredientes qué estén adentro", expresó Germán Martitegui al comienzo de la emisión.

Eso no fue todo, para complejizar el reto, a medida que sonaba una alarma, los participantes debían agarrar nuevos ingredientes, por lo cual su receta se actualizaba constantemente.

Los tres peores platos de la velada fueron los de Cathy, Mery y la Tigresa. Para tristeza de muchos, fue esta última quien debió salir por la puerta grande. "Siempre voy por una revancha, nunca me doy por vencida, y no se van a deshacer tan fácil de mí. Quiere agradecerle al jurado que siempre me enseñó, y Germán te admiro, porque siempre fuiste muy exigente conmigo, y eso fue lo que necesité", expresó la boxeadora ante las cámaras del canal de las tres bochas antes de irse.

Otro momento destacado de la noche fue cuando Juariu y Mica Viciconte se cruzaron porque la influencer le dijo a la modelo que "era una llorona". Si bien el encontronazo no pasó a mayores, en las redes no lo pasaron por alto. Los fieles seguidores del reality culinario estuvieron atentos a todo lo que pasó en la pantalla chica y llenaron Twitter de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los más ocurrentes que están dando vueltas en la red social del pajarito.