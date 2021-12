Luego de su paso por MasterChef, Sabrina Garciarena se sinceró sobre Charlotte Caniggia

El pasado martes, Sabrina Garciarena ingresó a MasterChef Celebrity para cuidar el lugar de la Tigresa Acuña en la competencia. La boxeadora se ausentó algunas grabaciones del reality de Telefe porque debía concentrarse en la gran pelea que se realizó en el Luna Park y tener un entrenamiento adecuado para salir victoriosa.

"Estar acá es mucha adrenalina y nervios, pero voy a hacer todo lo posible para mantener el lugar y defender el puesto de la boxeadora", señaló la mujer de Germán Paoloski frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

Ahora, tras su participación en la competencia culinaria más vista de la televisión salió a hablar y entre varios temas, se sinceró sobre una de sus compañeras: Charlotte Caniggia. "Yo me quedé fascinada con Charlotte. No la conocía, nunca habíamos hablado, nunca la había cruzado, pero vi a una persona de espíritu muy libre. Hacía rato que no me cruzaba con alguien así. Es muy osada en la decisión de los platos y ella es toda divina, así que me quedé medio fascinada", indicó en diálogo con La Once Diez.

También se expresó sobre Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, los duros jurados del reality. "Los tres son muy exigentes, lo que pasa es que tienen diferentes maneras de comunicarse", manifestó.

Sabrina Garciarena entró en reemplazo de la Tigresa Acuña a MasterChef Celebrity

Y se explayó: "De Damián te querés hacer amiga. Yo lo quiero invitar a mi casa todos los días, me parece que es un amor. El otro día fui a un evento, él estaba y nos abrazamos. Es una persona muy cálida y muy agradable. Germán también te quiere ayudar. Donato lo mismo. Cada uno tiene su personalidad, alguno más frío o más duro, pero los tres quieren que te vaya bien. Germán siempre me tiraba algo para que mi plato brille mejor, me quedé con una buena sensación".