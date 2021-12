La ola de memes que dejó la eliminación de Tití Fernández de MasterChef Celebrity

La tercera temporada de MasterChef Celebrity ya tiene a su quinto eliminado: Tití Fernández. Al periodista deportivo no le alcanzó haber obtenido la medalla dorada por su gran desempeño en la semana y el pasado domingo, tras no conquistar el paladar del durísimo jurado, debió salir por la puerta grande de los estudios de Telefe.

Junto a Sabrina Garciarena (que reemplazaba a la Tigresa Acuña), Paula Pareto, Mica Viciconte, Tomás Fonzi y Charlotte Caniggia se disputó su lugar en la competencia gastronómica más vista de la televisión argentina. Los participantes debieron enfrentarse a un gran desafío: preparar dos elaboraciones en tan sólo 90 minutos.

Quien sobresalió en la velada fue la hija de Mariana Nannis. La joven elaboró una torre de huevos, con bacon, cheddar y miel. La devolución de Germán Martitegui sobre el plato dejó boquiabierto a más de uno: "Yo comería esto todos los domingos, a las 11.30. Me encantó. Es muy sorprendente, nunca hubiera mezclado todo eso, y todo cierra perfecto".

No ocurrió lo mismo con la preparación de Fernández. El comunicador realizó unas entrañas con puerros, papas y crema de espárragos, pero la devolución de su plato fue muy negativa. Antes de despedirse de las hornallas más famosas de la televisión, expresó: "Me voy con todo el dolor del mundo, pero lo que yo disfruté acá, no se pueden imaginar. Este es uno de los recuerdos que me va a quedar para toda la vida. Muchas gracias".

En Twitter, los fanáticos del programa siguieron minuto a minuto lo que ocurría delante de las cámaras del canal de las tres bochas y llenaron la red de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los más ocurrentes.