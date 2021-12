La sorpresiva respuesta de Mauro Icardi a la China Suárez en el llamado que tuvieron tras el escándalo

La China Suárez y Mauro Icardi se convirtieron en tendencia mundial, esos dos personajes acapararon todas las redes sociales y las conversaciones en la vida cotidiana. Todos, absolutamente todos los ciudadanos se enteraron del romance, de esa relación clandestina y construyeron una opinión.

Los chats hot, el intercambio de fotos y la planificación de una noche de lujuria, desenfreno y engaño formó parte del vínculo de María Eugenia con el delantero. Claro que no pensaron en la consecuencia, la infidelidad a Wanda Nara, al matrimonio que mantiene la influencer con el futbolista.

Todo eso se destapó, salió a la luz, principalmente porque Nara así lo deseó con aquella ‘denuncia’ sobre que una ‘zorra’ había decidido romper su familia. Además, porque filtró muchos datos a los medios de comunicación, sobre todo en esas primeras semanas en las que estaba enojadísima con su marido.

El escándalo creció, aumentó de tamaño y de repercusión y llegó al punto de las declaraciones públicas. Así, Wanda y Mauro se sentaron con Susana Giménez, mientras que la China ofreció una exclusiva a Alejandro Fantino. Dos entrevistas que no satisficieron a los espectadores, por la ausencia de sustento sobre los motivos reales del romance clandestino.

Tras la nota de Suárez se produjo un hecho impresionante, que sorprende y que causa estupor. Resulta que María Eugenia sintió la necesidad de volver a comunicarse con Mauro. Aunque parezca irreal, la actriz abrió su WhatsApp y le escribió al futbolista.

Todo surge de la voz de Juan Etchegoyen, quien en Radio Mitre perjuró que consiguió el contenido de ese chat. Este hombre de los medios informó que este intercambio tuvo lugar tras la nota con Fantino, que algo se despertó en el fuero interno de María Eugenia.

En ese diálogo, la China le habría dicho a Mauro: “Todo esto se fue de las manos, me habría gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa, gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

Y lo más llamativo llegó de la mano de Icardi, que eligió una frase bastante romántica y conciliadora para con Suárez: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie, el tiempo pondrá las cosas en su lugar”. Una concepción impresionante, que invita a elucubrar que el delantero siguiría enganchado con la actriz. ¿Se cumplirá aquel pronóstico de Daniel Ambrosino que aseguró que la China y Mauro se convertirán en pareja?