Alejandro Fantino reveló las condiciones que impuso la China Suárez para la entrevista

Alejandro Fantino entrevistó a La China Suárez en el complejo contexto actual que protagoniza la actriz, la cual quedó vinculada a un fuerte escándalo junto a Mauro Icardi y Wanda Nara. Para muchos la charla fue bastante tibia, considerando que el rol del periodista quedó en un segundo plano. Es por eso que ayer reveló detalles de lo sucedido.

"Fue una charla socrática, como me gusta decir a mí. Una charla con repreguntas cortitas y ella me abría pequeñas puertas. En otros momentos, directamente no me las abría. Fue una nota hecha con repreguntas, no con preguntas preparadas", comentó durante un móvil en vivo con "A la Tarde" (América TV).

El periodista aseguró que la actriz se hizo cargo del mando de la entrevista, con el objetivo que no se generaran momentos incómodos. Además, Fantino reconoció que ha sido uno de los retos más importantes de su carrera: "La sensación que yo tuve con ella fue de una nota difícil para mí Pocas veces estuve tan concentrado". También agregó que la dificultad más importante era no defraudar al público: "Yo representé en algún punto a todos, entonces, si yo me quedaba corto con las preguntas mi medio podía decir: ‘Che, que poco preguntaste’".

Luego reconoció que las esperadas preguntas sobre lel escándalo mediático del año no llegaron por una decisión de la actriz: "Algunas puertas no se abrieron, porque ella no tenía ganas. Me cerró algunas puertas cuando quise entrar al caso en sí. Ahí me dijo que las explicaciones se las debía sólo a los hijos y no iba a hablar del hecho. Y no puedo violentar una puerta si ella la cierra".

Pero sí reconoció que se hablaron de otros temas muy importantes vinculados al tema: "Hablamos de la monogamia, de la pareja abierta o del machismo de las mujeres. Eso no me lo esperaba. Se dio ese fenómeno único de una charla con temas que fueron surgiendo de repente".