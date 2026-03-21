La Sole en Mendoza: viajó en metrotranvía y sorprendió a los mendocinos por su cercanía
Entre selfies y aplausos, la artista recorrió las paradas mendocinas y confirmó su llegada el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú.
Lo que parecía un viaje rutinario en el metrotranvía mendocino se transformó en una fiesta inesperada cuando los pasajeros advirtieron que viajaba ni más ni menos que Soledad Pastorutti. La Sole se mostró como una pasajera más, aunque rodeada de un pequeño equipo de filmación y fotógrafos que capturaban cada uno de sus movimientos.
Lejos de ocultarse tras lentes oscuros, la destacada artista deslumbró a todos con una cercanía que dejó a los presentes boquiabiertos, convirtiendo el vagón en un escenario improvisado de afecto y anécdotas.
Un viaje en metrotranvía inolvidable junto a Soledad Pastorutti
Durante el trayecto en el clásico metro mendocino, la interacción con la gente fue constante y muy fluida. Un matrimonio de adultos mayores aprovechó la cercanía para indagar sobre su carrera profesional, específicamente sobre su regreso a la pantalla chica.
Ante la consulta de si participaría nuevamente en el exitoso certamen de Telefe llamado La Voz Argentina, Soledad fue sincera. Según las palabras de una vecina mendocina que escuchó la charla: “Dijo que como que estaba ahí pensándolo porque como que ya va de pueblo en pueblo y no tiene tiempo”.
Uno de los momentos más pintorescos de la jornada ocurrió cuando una señora, emocionada por el encuentro, llamó a su esposo y le pasó el teléfono a la artista. Sin dudarlo, la Sole charló con el hombre y, al enterarse de que estaba en la parrilla con un asado, lanzó con gracia: “Qué rico, que le salga rico, nos vemos”.
La sencillez de la intérprete, que saludaba a todos como una más, caló hondo en los pasajeros que no paraban de aplaudir. Según los testigos, la cantante comentó que su destino final era Maipú, donde se presentará esta misma noche en el Parque Metropolitano como la artista principal de la jornada del Festival del Malbec y el Olivo.
Al llegar a la estación Belgrano, la asistente que la filmaba le indicó que era momento de descender. En ese instante, se produjo una escena cinematográfica: Soledad realizó un saludo general y el vagón estalló en una ovación.