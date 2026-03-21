La Sole en Mendoza: viajó en metrotranvía y sorprendió a los mendocinos por su cercanía

Entre selfies y aplausos, la artista recorrió las paradas mendocinas y confirmó su llegada el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú.

Soledad Pastorutti sorprendió a todos al viajar como una pasajera más en el tren mendocino. / Archivo MDZ

Lo que parecía un viaje rutinario en el metrotranvía mendocino se transformó en una fiesta inesperada cuando los pasajeros advirtieron que viajaba ni más ni menos que Soledad Pastorutti. La Sole se mostró como una pasajera más, aunque rodeada de un pequeño equipo de filmación y fotógrafos que capturaban cada uno de sus movimientos.

portada festival malbec La Sole será parte del Festival del Malbec y el Olivo en Maipú. Archivo MDZ Lejos de ocultarse tras lentes oscuros, la destacada artista deslumbró a todos con una cercanía que dejó a los presentes boquiabiertos, convirtiendo el vagón en un escenario improvisado de afecto y anécdotas.

Un viaje en metrotranvía inolvidable junto a Soledad Pastorutti Durante el trayecto en el clásico metro mendocino, la interacción con la gente fue constante y muy fluida. Un matrimonio de adultos mayores aprovechó la cercanía para indagar sobre su carrera profesional, específicamente sobre su regreso a la pantalla chica.

soledad-pastorutti-mendozza (2) La cantante se tomó selfies con cada una de las personas que se acercaron a saludarla. Archivo MDZ Ante la consulta de si participaría nuevamente en el exitoso certamen de Telefe llamado La Voz Argentina, Soledad fue sincera. Según las palabras de una vecina mendocina que escuchó la charla: “Dijo que como que estaba ahí pensándolo porque como que ya va de pueblo en pueblo y no tiene tiempo”.

Soledad Pastorutti en La Voz Argentina "Va de pueblo en pueblo": la Sole explicó por qué se le dificulta volver a La Voz Argentina. Captura Youtube La Voz Argentina. Uno de los momentos más pintorescos de la jornada ocurrió cuando una señora, emocionada por el encuentro, llamó a su esposo y le pasó el teléfono a la artista. Sin dudarlo, la Sole charló con el hombre y, al enterarse de que estaba en la parrilla con un asado, lanzó con gracia: “Qué rico, que le salga rico, nos vemos”.