El mensaje que la China Suárez le habría enviado a Mauro Icardi tras el escándalo

La China Suárez fue una de las protagonistas del escándalo mediático del año. La actriz fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Aunque las cosas no habrían quedado en los mejores términos entre la actriz y el jugador del PSG, tras la entrevista de La China con Alejandro Fantino para Star+ se habrían vuelto a comunicar.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló en su programa Mitre Live fue la charla que habrían mantenido. "Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia", comenzó contando el periodista.

La conversación habría sido en tono tranquilo y amable. "Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa", le habría dicho la actriz. "Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós", habría finalizado Eugenia. Al recibir los mensajes, Icardi sólo se limitó a decir: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

Cabe recordar que La China se refirió por primera vez en televisión al escándalo que protagonizó con Wanda e Icardi. En una entrevista exclusiva, la actriz rompió el silencio ante las preguntas de Fantino.

"Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. El día que mis hijos me pregunten, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", afirmó sin mencionar en ningún momento a la empresaria ni al jugador del PSG. "Entendí que siempre se va a hablar. Es el precio de vivir con la libertad con la vivo. No me importa el qué dirán", agregó.

"Creo que la monogamia no es natural. Hay que prestarle atención a las nuevas generaciones, no tienen etiquetas. Yo tengo una parte más conservadora", consideró. Además, dijo que está "sola" y se quejó de que "siempre las explicaciones se les piden a las mujeres" y que "a los hombres nunca se los juzga".