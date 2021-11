La China Suárez habló en televisión sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez se refirió por primera vez en televisión al escándalo que protagonizó como tercera en discordia en la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En una entrevista exclusiva con la plataforma Star+, la actriz rompió el silencio ante las preguntas de Alejandro Fantino.

"Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. El día que mis hijos me pregunten, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", afirmó sin mencionar en ningún momento a la empresaria ni al jugador del PSG. "Entendí que siempre se va a hablar. Es el precio de vivir con la libertad con la vivo. No me importa el qué dirán", agregó.

Luego, reveló que resolvió "en privado" lo que tenía que aclarar y que tienen "la conciencia tranquila". "Hay una imagen en los medios de come hombres que no es así", comentó en relación al trato que le dieron los medios de comunicación a la noticia.

"Creo que la monogamia no es natural. Hay que prestarle atención a las nuevas generaciones, no tienen etiquetas. Yo tengo una parte más conservadora", consideró. Además, dijo que está "sola" y se quejó de que "siempre las explicaciones se les piden a las mujeres" y que "a los hombres nunca se los juzga".

"Lo importante es que tenemos salud. Hay momentos en los que lo llevo mejor y otros en los que sufro más. Mi familia son mis tres hijos, no necesito un hombre al lado", reflexionó y se refirió al trato de las mujeres. "Desde chicas nos ponen a las mujeres en la cabeza que tenemos que competir. El machismo de las mujeres es el peor".