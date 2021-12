Entre lágrimas, Mirtha Legrand se quebró y aclaró su futuro en la tele: “Después de esto yo me…”

Mirtha Legrand no requiere ningún tipo de definición, todo el mundo conoce a la perfección su idiosincrasia, su personalidad y muchos aspectos de su vida. Claro, la diva acompañó, y acompaña, durante décadas a los televidentes, en su ciclo que es récord mundial de permanencia.

La irrupción del coronavirus sumió a la madre de Marcela Tinayre en un panorama complicado, dado que tuvo que redoblar los cuidados por su edad y desde marzo del 2020 que prácticamente se ausentó de la televisión, para darle la posta a su nieta, Juana Viale.

Hace meses que se especula con su retorno, con la chance de regresar a conducir la mesa más famosa de la pantalla chica. El sábado finalmente volvió, un rato al menos a generar ese feedback con el público en una gala muy especial, con invitados de lujo.

Claro que la atención se centró en cómo se lo tomó Mirtha y principalmente en la expectativa de sus anuncios respecto a si retornará el 2022 con mayor asiduidad a la conducción. Así que el envío dispuso de una alta atención a cada palabra que esbozó al aire.

En un tramo del programa, la producción le preparó un tape con un repaso extenso de su carrera, con imágenes de toda índole, hasta de los primerísimos almuerzos. Un compendio que caló hondo en las fibras íntimas de Legrand, que al divisar las imágenes sintió miles de emociones.

Al regreso del video, Mirtha se secó las lágrimas, intentó hablar a pesar del nudo en la garganta y dijo: “Les he dado mi vida. Me parece mentira todo lo que he vivido. Es un homenaje muy lindo, cariñoso”. Un momento de humanidad impresionante.

Tal grado de emotividad, de congoja, de conmoción que Legrand se animó a expresar: “Nunca baje la guardia, yo después de esto me retiro”. Una frase impresionante, que causó estupor en el estudio y que dejó a los televidentes boquiabiertos, porque no era lo que se deseaba.

Claro que al final del programa, llegó la aclaración que trajo desahogo: “¿Yo dije que me reitro? ¿Con motivo de qué?... bueno, mañana no sé que va a ser de mi vida". Así que la Chiqui sigue firme.