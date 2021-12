Estos serán los invitados de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión

Mirtha Legrand ya tiene todo preparado para su esperado regreso a la televisión este sábado 18 de diciembre a las 21.30 por la pantalla de El Trece, a tres meses del programa especial donde volvió por un día para reemplazar a su nieta, Juana Viale. La diva estará al frente de la mesaza en La Noche de Mirtha y tendrá cuatro invitados muy especiales. Recuperada de la intervención coronaria que le realizaron en octubre, y habiendo recibido la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, la conductora volverá a ocupar su lugar en la cabecera.

El sábado 18 de diciembre a las 21.30 en La Noche de Mirtha, Mirtha y Juana tendrán 4 acompañantes: el actor y productor de cine argentino Ricardo Darín;el músico y cantante Diego Torres, que hablará sobre la presentación en el teatro Gran Rex de su disco Atlántico a pie; el conductor de TV y revelación del año por el éxito de 100 argentinos dicen Dario Barassi y Jey Mammon, quien recientemente festejó su cumpleaños y hablará de sus próximos pasos en el rubro televisivo.

Por su parte, el domingo 19 de diciembre en Almorzando con Mirtha Legrand, Juanita contará con la presencia de la actriz y cantante argentina Nacha Guevara; el actor, humorista e imitador argentino Martin Bossi, quien le aportará el toque desopilante a la mesaza; la actriz Violeta Urtizberea, quien contará sobre su papel en 1/15-18 de eltrece, y el actor Mariano Martínez, con su vuelta al cine en Yo, traidor.

Recordemos que la propia Juana ya había anticipado algunos detalles el fin de semana pasado sobre el regreso de su abuela: "Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand, y no se imaginan el programón que tenemos". Luego, agregó: "Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado, poneme un banquito y yo soy feliz".