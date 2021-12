Mirtha Legrand confirmó la fecha de su regreso a la televisión

Antes de finalizar el año, Mirtha Legrand regresa a la televisión. El día elegido para el regreso de La Chiqui es el próximo 18 de diciembre a las 21.30 con La Noche de Mirtha. Los detalles sobre quiénes serán los invitados que acompañarán a la diva en su vuelta a la conducción serán anunciados próximamente.

Recordemos que tras un impasse de casi dos años, la diva se sentó en la famosa mesa solo en dos oportunidades desde que comenzó la pandemia de Covid 19. La decisión la tomó la misma Mirtha en conjunto con Nacho Viale, productor del programa, en una reunión que se llevó a cabo ayer martes.

Aunque todavía queda por confirmarse la forma en que se realizarán los programas, probablemente el envío del sábado se realice en vivo mientras que el domingo se haría un especial con lo mejor del 2021.

Fue el domingo pasado que Juanita Viale le pidió al aire a su abuela que regresara a hacer su programa. "Le quiero mandar un beso a tu abuela, que la vi el otro día en el desfile y está divina", le comentó Flavio Mendoza, quien estuvo como invitado en Almorzando con Mirtha Legrand. "Está divina ¿no? Abuelita, te lo voy a decir públicamente porque yo ya estoy que me preguntan. ¿Vas a venir o no vas a venir a hacer el programa? Tiene que venir, ¿o no?", expresó Juana.