Dalma Maradona tildó de “mala mina” a Verónica Ojeda y estalló de furia: “Esta tipa es una…”

Dalma Maradona está cansada, harta, podrida de los conflictos sin fin que se tejen en la sucesión de los bienes de su padre y de los comentarios ofensivos que termina ligando con Gianinna de parte de Verónica Ojeda.

Es que la mamá de Dieguito Fernando esta semana disparó contra ella y su hermana, a cuenta de su viaje a Arabia Saudita para la Maradona Cup, un torneo homenaje a Diego que regaló muchas emociones para los hinchas de Boca y del Diez. Y que, según Ojeda, dejó a las hijas de Claudia Villafañe con los bolsillos llenos de dólares.

¿Qué dijo Ojeda? Que Dalma y Gianinna cobraron, “por contrato”, más de 30 mil dólares cada una para presentarse en el partido y, básicamente, sacarse unas fotos con la estatuilla dorada de su padre, fallecido el 25 de noviembre del año pasado.

“Yo dije que de mi parte iba a desistir, porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen", dijo la ex del ídolo popular a Toti Pasman para La Red.

Y dijo más, durísima: "Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí”. Además, señaló, indignada, que ellas no avisaron que no iban a estar en La Plata para prestar su ADN y cotejarlo con los de las dos presuntas hijas de Maradona, Eugenia Laprovíttola y Magalí Gil, cosa que sí hizo su hijo.

Pero la respuesta de Dalma no se hizo esperar. En diálogo con LAM, la actriz se descargó: "Esta tipa me cansa. Sigue diciendo boludeces, Ojeda. Ella tiene muchos problemas”. Y explicó el punto: “Ella dice que nosotras cobramos, pero el dinero lo cobró la sucesión de mi papá para pagar la fortuna que se debe en AFIP”.

“Esa plata no se la va a quedar nadie, entra a la sucesión para pagar deuda”, insistió la joven, que tildó de “ridícula” a la ex novia de su padre y dio un dato muy fuerte de lo que, piensa, sacó de quicio a la rubia. “Su problema es que la invitaron a mi mamá al partido y no a ella", dijo.

Y la mamá de Roma cerró, muy contundente: "Con Ojeda no tengo diálogo alguno. Arruina todos los vínculos que exige. Ella sabe perfectamente todas las deudas que hay con la AFIP. Decir que solo nosotras dos cobramos, cuando sabe que fue la sucesión, es de mala mina. Sabe perfecto para qué fue la plata".