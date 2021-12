Verónica Ojeda reveló qué dijo su hijo al ayudar con su ADN a dos presuntas hijas de Maradona

En todo el entramado de conflictos e intereses en torno a la sucesión de Diego Maradona, hay un heredero limpio de toda mácula, tierno como él solo, con toda la inocencia de la infancia. Hablamos de Dieguito Fernando, que con sus 8 años, se puso la Diez y se prestó a sacarse sangre para develar si dos jóvenes son también hijas de su papá.

Así fue como en la mañana de hoy, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando se acercaron al juzgado de La Plata junto con Mario Baudry, abogado y novio de la ex de Maradona, para comparar su ADN con el de Eugenia Laprovíttola y Magalí Gil para sus causas de filiación.

"Es una prueba que estamos haciendo porque hay dos chicas que realmente necesitan conocer su identidad y esto las ayuda. Eugenia y Magalí Gil que saber si son o no hijas de Diego", dijo Ojeda en un vivo de Instagram que brindó luego del análisis.

Orgullosa de la actitud valiente de su hijo, la mujer reveló la impactante frase que le dijo el nene luego de que con la psicóloga le explicaron cuál era el objetivo del pinchazo: "Él me dijo que si era para ayudar a su papá, quería venir".

Y agregó, muy filosa con los hermanos de Dieguito Fernando, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Jr., que vive en Italia: "Nadie más quiso venir... cada uno sabrá… No hace falta que diga nada más. Cada uno hace lo que quiere con su vida y con sus cosas, yo intento que mi hijo sea feliz".

"Hago este vivo porque decían que no estábamos en La Plata pero como verán, vinimos al juzgado. Ahora Mario Baudry tiene que hacer unos trámites. Tuvimos que entrar por otro lado porque Dieguito no debe tener contacto con las otras partes y por otro lado, no quiero que tenga contacto hasta que no se sepa la verdad. Yo debo preservar a mi hijo", añadió.

Horas antes de presentarse en el juzgado platense, Verónica cuestionó a Dalma y Gianinna por viajar por estos días al Maradona Cup en Arabia Saudita, un homenaje por el que las acusó de “lucrar con la muerte de su padre”, al precisar que cada una cobró una cuantiosa cifra en dólares.

“Los herederos cobraron 30 mil dólares por la Maradona Cup. Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje”, dijo a Fútbol 910 por AM 910 Radio La Red.

Y cerró con otro palito: “Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN, pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos”.