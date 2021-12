¡Conmoción en España! Murió Verónica Forqué, ex chica Almodovar, y se investigan los motivos

Un aciago y profundo dolor sacudió a España, y al mundo habla hispana, con la triste noticia de la muerte de Verónica Forqué. La famosísima actriz ibérica traspasó de plano este lunes, a los 66 años de edad, para inundar de angustia a todo el mundo.

La artista, que saltó a la fama por su irrupción en el cine de la mano del director Pedro Almodovar, fue hallada sin vida en el interior de su casa en Madrid, luego que una amiga ingresara al domicilio preocupada por la falta de comunicación y llamara a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada ante el cuadro.

En primera instancia no trascendieron las causas del deceso, dado que todo el caso se maneja con mucha reserva. No obstante, diversas versiones apuntan que Verónica tomó la dolorosa decisión de suicidarse, tal como reza un artículo de la agencia Europa Press.

Los medios españoles refuerzan esa posibilidad en base a lo que la propia Forqué expresó en las últimas semanas, como cuando renunció a la edición de ese país de MasterChef Celebrity. En esa ocasión, la artista lanzó una argumentación alarmante: "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas. Siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma”.

Todo se enrola en un panorama extendido más delicado, dado que Verónica se sumió en una profunda depresión en 2014 cuando se divorció de su marido, con quien estuvo 34 años, y a los meses su único hermano Álvaro murió. Todos esos golpes la hundieron en un estado muy complejo.

De hecho, con el transcurso de los años, Forqué se animó a revelar: “Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos, y del tiempo, además de la fuerza de uno…. la vida sigue".

Almodovar salió a despedirla con muy bellas palabras: "El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica".

Todas las hipótesis se direccionan hacia el suicidio, aunque restan los trabajos de investigación de las autoridades policiales. Lo cierto es que Verónica apagó su luz, esa misma llama que la convirtió en una actriz valorada, premiada y amada por el público.