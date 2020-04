¡Increíble! Almodóvar se venga de Madonna por haberse burlado de él

Pedro Almodóvar disparó contra Madonna en un artículo publicado para el medio español El Diario. El director y guionista saldó sus cuentas con la Reina del Pop contando intimidades de una fiesta que él organizó para la diva en Madrid en agosto de 1990.

El artículo es la segunda entrega de un diario personal de sus tiempos en cuarentena, publicado en ElDiario.es. Los artículos mezclan recuerdos y reflexiones durante sus días de aislamiento por la crisis desatada en España por el coronavirus.

"Madonna nos trató de pardillos (ignorantes) y algún día tenía que decirlo", comenta sin más el español.

En la nota titulada "Warren Beatty, Madonna y yo", Almodóvar cuenta que conoció a Madonna después de ganar su primer Oscar en 1989 y que ella lo llamó por teléfono al día siguiente para invitarlo a visitar el set de "Dick Tracy" donde estaba rondando en esos momentos.

"La verdad es que todo el equipo, desde el propio Warren Beatty hasta Storaro no pudieron estar más amables conmigo. Me trataban como si fuera George Cukor", contó Almodóvar.

Según publica EFE, el director recuerda que le organizó una gran fiesta durante su visita a Madrid en agosto de 1990 a la que asistieron grandes figuras del espectáculo español. "Pero ella ya me había dejado claro que además de mí mismo solo había un invitado al que le interesaba conocer, Antonio Banderas", dijo.

En la nota cuenta que la diva del pop se sentó entre el cineasta y el actor y mandó a la entonces esposa de Banderas, Ana Leza, a la mesa más apartada del salón.

"Un año después veo que se estrena una película, En la cama con Madonna, y gran parte de la película está grabada en mi fiesta del Palace, el acoso a Antonio es una de las tramas importantes y naturalmente también montó cómo liquidó con una sola frase (piérdete) a Ana Leza", recuerda.

"No me importa que parezca un ajuste de cuentas, si llega a ser al revés (yo rodando a Madonna y su grupo y haciendo una película con todo ese material que después se estrenaría en todo el mundo, me habría caído un palo (demanda) del que todavía no me habría recuperado", retrucó hoy Almodóvar.