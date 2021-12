Nai Awada lloró al contar cómo se lleva hoy con su tía Juliana Awada: “Es una…”

Nai Awada ha adquirido visibilidad por su actividad en las redes sociales, además de su carrera como actriz. Pero otra arista importante se vincula con sus lazos familiares, porque su padre Alejandro Awada dispone de un prestigio enorme como artista y porque su tía Juliana Awada fue primera dama del país durante la presidencia de Mauricio Macri.

Justamente la relación con Juliana le deparó una época conflictiva, que se basamentó en las críticas que Nai esgrimió en esa época de Macri, por discrepancias en el pensamiento político. Toda una era de enfrentamiento, que las separó, las alejó enormemente.

Todo eso salió a flote nuevamente porque Awada se abrió a flor de piel en su visita al programa de Carmen Barbieri, en esa atmósfera de charla, la actriz se lanzó a describir cómo quedó la relación con su tía, el aprendizaje que adquirió de todo ese conflicto.

En cuanto al origen de la pelea, Nai describió: “Yo no era kirchnerista, tenía 23 años y un día me levanté y mi tía Ju (por Julieta Awada) era primera dama y mi papá, a quien le mandamos un beso, sí siempre fue muy de la política y yo no sabía nada de política y uno cuando es chico sigue lo que le dicen los padres… “.

En lo relacionado a las motivaciones que la impulsaron a confrontar a su pariente, la actriz explicó: “Me re prendía en todos los escándalos, pero no sabés lo que sufrí en esa época, era muy chica, ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico e hice un corte de las redes”.

El tiempo transcurrió, esa decisión de armar una brecha con Juliana adquirió otro tamiz y sobre todo un arrepentimiento. Por eso, Nai confesó: “Recién hace un año hablamos por teléfono y me largué a llorar, me pongo re sensible con estos temas, perdón, vine re sensible, yo soy re llorona igual. Lloro por todo, me hablás de mi familia y me quiebro, es como que me agarraste en un momento sensible. Esta soy yo, yo soy así”.

Ese retome del contacto provocó sensaciones positivas en su interior y así Awada reveló: “Fue muy sanador para mí, hablamos de vuelta hace una semana, es una muy buena persona, yo tengo como 4 o 5 tías, pero Daniel, hermano de mi papá, y Juliana eran como mis tíos preferidos, me iba de viaje con ellos y todo”.

Y también describió el momento exacto en que su tía le atendió ese llamado, ese instante lleno de nervios: “La llamé porque no podía seguir mandando mensajes por WhatsApp, me temblaba la mano porque ella no me venía contestando. Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió, por eso cuando me hablan me pongo a llorar, sé que ella sufrió con esto. La necesitaba en mi vida”.