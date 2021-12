La historia de amor de Jony Lazarte, el campeón de “La Academia”: "Te amo aunque..."

Pese a ser un año de muy bajo rating, el peor para Marcelo Tinelli, la final de “ShowMatch: La Academia” se ganó a toda la audiencia, que se emocionó con la consagración de Noelia Marzol y Jony Lazarte como los campeones.

La pareja se llevó el título y el trofeo más esperado con el 50,7 %, ganándole a los favoritos del certamen, Cachete Sierra y Fiorella Giménez.

Pero ese día, además de conseguir el premio con el que muchos bailarines sueñan, fue uno muy particular para Jony Lazarte, porque un rato antes de que comience el show le dedicó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram a su abuela.

“Y un día como hoy es imposible no pensarte, no imaginarte. ¿Qué me dirías? ¿Qué pensarías? Creo que en el fondo lo sé, pero también sé que amaría poder escucharlo”, comenzó el conmovedor posteo el bailarín.

Lazarte perdió a su abuela hace un año y justo el día de la gran final encontró la última carta que ella le escribió antes de irse de vacaciones: “Sos un excelente nieto, quiero que sepas que te amo y que sos una luz hermosa que Dios puso en mi camino…”

Cuando finalmente Marcelo Tinelli anunció a la pareja ganadora, Jony Lazarte señaló al cielo y le dedicó el triunfo a su querida Mercedes.

Cuando comenzó el certamen, el bailarín que arrancó junto con Ángela Leiva le había contado al famoso conductor su historia de vida y lo que significaba su abuela en su vida.

“No era una de esas abuelas que uno visita a veces los domingos: ella vivía con nosotros. Bailar folclore me conecta con ella, que era santiagueña. Ella incentivó a sus nietos a bailar las danzas de su provincia”, contó que aquel entonces.

Además, el pasado junio Lazarte habló con Teleshow y le confió que nunca pensó poder estar en el programa, “veía el Bailando con mi abuela, a la hora de la cena. Pensaba que para llegar había que estar súper musculoso y trabado. La ilusión estaba, pero era inalcanzable”.

Parece que los sueños se cumplen y Jony Lazarte tiene un ángel que lo impulsa a hacerlos realidad. La vida te quita por un lado y te da por el otro, simplemente hay que saberlo ver y así lo hizo el bailarín que estudió ballet de folclore.

“Y pucha que me caga de gusto tener el pecho inflado por vos. Siento que te amo aunque ya no pueda acostarme en el sillón de casa y que me acaricies la mano”, finalizó aquel emotiva publicación que le sirvió, entre lágrimas, para lograr lo inimaginable.