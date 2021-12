Noelia Marzol y Jony Lazarte se consagraron campeones de La Academia

Anoche se llevó a cabo la gran final de La Academia de Showmatch. Luego de un intenso duelo de tres ritmos, Noelia Marzol y Jony Lazarte se consagraron campeones del certamen en una ajustada definición. Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez fueron los subcampeones.

En una noche cargada de sorpresas, los jurados vivieron con gran intensidad cada una de las devoluciones. Para evaluar a los finalistas se encontraban Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín. Como invitado especial contaron con la participación de L-Gante.

El ritmo que dio comienzo a la final fue el rock. Marzol y Lazarte bailaron "Travellin’ Band", el hit de Creedence Clearwater Revival, al tiempo que Cachete y Fiorella optaron por "Hound Dog", de Tomes Jones.

Luego, cada pareja realizó su performance de adaggio. Noelia y Jony bailaron al ritmo de "Never Tear Us Apart", de INXS, mientras que el actor y su novia bailaron "Pilgrim", de Pink.

Finalmente, cada pareja interpretó su performance de merengue. Marzol se lució al ritmo de "El mismo calor", de Banda XXI. El equipo de Cachete apostó por "Muevelo", de Jandy Ventura y Los Potros.

Con el 50.7% contra un 49,3%, la bailarina y su partenaire levantaron el trofeo. "Rompimos todos los récords, hubo un total de 123.673.658 de votos, entre los escaneados por QR y los del sitio web de El Trece", anunció Marcelo Tinelli.

Sin poder contener las lágrimas, la bailarina declaró: "Gracias Marce, trabajamos toda la vida para esto. Nos matamos frente al espejo, corrigiendo la técnica y se valora este premio al esfuerzo, gracias a toda la gente que nos votó, somos inmensamente felices".