El terrible momento familiar de Antonio Laje: su mujer le pidió separarse y...

Es difícil imaginar que la vida puede cambiar de un día para el otro, más si no se pasa por alguna situación particular que así lo demuestre. Pero ahora, basta mirar a Antonio Laje para comprobar que definitivamente no hay que dar nada por sentado.

Todo parecía tranquilo en la vida del histórico conductor de América TV hasta que finalmente alguien tomó valor y se animó a tirar la primera piedra. Ella fue María Belén Ludueña, quien en la mesa de Juana Viale demostró que no todo lo que reluce es oro.

La periodista rompió el silencio sobre su salida de “Buenos días América”, noticiero que conduce Antonio Laje y del cual se despidió en medio de un ataque de llanto, y dio a entender que no tenía muy buena relación con él.

Solo faltaba que alguien se anime a dar el primer paso para que una ola de denuncias y acusaciones en contra de Antonio salieran a la luz. Se habló de maltrato, acoso y violencia verbal.

Pese a que él lo negó, minimizó las palabras de las mujeres que, con mucho valor, revelaron haber sido maltratadas, y se autodefinió como un exigente, las cosas no están para nada bien.

"Nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Pasé una semana durísima. Nunca pensé con la violencia y agresión que estuve viviendo yo y mi familia estos días. No creo en los maltratos, creo en las exigencias”, fueron algunas de sus palabras.

Tras todo lo sucedido, y con siete denuncias en su contra, las autoridades de Grupo América se reunieron para definir el futuro del periodista. Según confirmó Yanina Latorre en “Polino auténtico”, la decisión sería desvincularlo a partir del lunes 13 de diciembre.

Pero esto no solo afectó su carrera profesional, porque según se comenta, su mujer está pensando en ponerle fin a su matrimonio. No hay que pasar por alto que entre las denuncias se habla de acoso sexual.

“Antonio está casado hace años con María Carlota del Campo pero mantiene su vida privada con muchísima reserva por lo que son pocas las cosas que se saben de él fuera de lo profesional. Pero esta vez explotó todo por los aires”, confió Paparazzi al revelar la noticia.