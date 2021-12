¡Hay video! El terrible cruce de Zaira Nara y Analía Franchín por Mauro Icardi

El Wandagate dejó muchas cicatrices, algunas de ellas muy difíciles de curar. Cuando Wanda anunció su reconciliación con Mauro Icardi, su mamá celebró y se mostró muy feliz. Sin embargo, una persona de la familia de la empresaria no lo perdonó tan fácilmente: Zaira Nara.

La menor de las hermanas se mostró muy dolida por lo ocurrido con el futbolista y con quien era su amiga, la China Suárez. Además, a ella le molestó muchísimo sufrir la traición que sintió en carne propia, al quedar involucrado su marido en todo el escándalo.

Porque para quien no recuerda, en el momento en que se produjo el famoso encuentro entre la actriz y la estrella del PSG, Zaira y su familia estaban en Europa. Pero aquel día, la modelo había viajado junto con su hermana a Milán, y quien quedó con Mauro fue Jakob Von Plessen.

Desde entonces, las cosas han estado bastante tensas en el hogar de Zaira, quien pese a desmentir una supuesta crisis no negó su enojo por el descuido de su pareja.

Ahora la menor de las Nara, quien está por unos días a cargo de la conducción de “Flor de Equipo”, realizó una videollamada en vivo con su hermana desde París. Pero en plena comunicación, la modelo tuvo un fuerte cruce con Analía Franchín.

El enojo de la conductora con su cuñado es algo de público conocimiento y, primero como mujer y después como hermana, está en todo su derecho de tomarlo de tal manera. Pero parece que eso le molesta a Franchín porque se lo cuestionó al aire.

Analía salió a defender a Mauro Icardi en vivo y a Zaira Nara no le gustó nada. “Déjense de joder y a Mauro no me lo trates más mal porque pobre, es más bueno. Vos siempre hablaste maravillas de Mauro, eso vale más que un día en París”, dijo la panelista de Flor Peña.

Ante esas palabras, Zaira se mostró furiosa y le respondió de la peor manera: “Se puede tirar todo a la miércoles en una sola noche así que yo no sé si estoy tan de acuerdo”.

Además, Analía Franchín felicitó a Wanda por su decisión de apostar a la pareja, minimizando lo sucedido: “Me parece fantástico que no hayas tirado todo esto por la borda por una huevada”.

Pero hay una manera para que Zaira Nara perdone a Mauro Icardi y es cumplir con una tarea que ella misma le asignó. “Tiene que llenar seis formularios, se lo pedí a él. ¿Los llenó? Tiene que poner todos los datos, fechas de nacimiento de los chicos, todo”, contó la modelo un tanto en broma y un tanto enserio.