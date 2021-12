Zaira Nara reveló todo lo que hablaron con la China Suárez en su encuentro privado: “Fue horrible”

Cuando nadie se lo esperaba, Zaira Nara tiró una bomba y dejó mudo hasta al mismísimo Marcelo Polino, en Flor de equipo. Después de casi dos meses de silencio, la morocha al fin contó cómo reaccionó cuanto estalló todo y se enteró de que la China Suárez era la mujer a la que Wanda había señalado como la “zorra” responsable en “cargarse” a su familia.

Es que la China formaba parte, hasta que estalló el culebrón, claro, del círculo de confianza de Zaira, conformado por Paula Chaves, Mery del Cerro y otras modelos con las que la morocha comparte años en la misma agencia y decenas de trabajos en común, lo que las llevó a forjar una linda amistad.

Así fue como, apenas se enteró de la noticia que estaba en boca de todos, la mamá de Malaika y Viggo decidió hablar directamente con Eugenia. Entonces, agarró la cartera, se subió al auto y se le apareció en la puerta de la casa, dispuesta a escuchar todo lo que tenía para decirle, sin intermediarios.

“Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, reveló la conductora, que por estos días está reemplazando a Flor Peña. Zaira fue clara: no quería quedarse “con dudas”. “Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, dijo.

A la vez, la hermana de Wanda fue enfática al referirse a su relación con la ex Casi ángeles: “Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”.

Sin embargo, indicó que tenía necesidad de entender lo que había pasado. “Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional, o ver qué postura tenía uno o el otro”, contó. Con esa visita, Zaira quería prever lo que podría pasar en un futuro, evitar el momento incómodo al volver a verse.

“Tenemos mucha gente en común. Yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No me pasa con nadie. Yo soy una persona que no tengo enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente, si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía”, aseguró.

¿Y cómo fue esa visita a la casa de la actriz? “Fue horrible, pero era lo que tenía que pasar”, recordó. Sin embargo, no quiso dar más detalles cuando Polino le preguntó si la respuesta de Suárez la había conformado. “No, no te voy a decir porque después… Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla”, empezó.

Y agregó: “Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones, quería aclararlo con ella. De hecho, todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después, por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”.

“Yo no fui intermediaria. Cuando sentí que pasaba a ser una intermediaria les dije ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican’”, añadió, sobre su rol cuando la rubia necesitó hablar con la actriz para confirmar todo lo que había pasado con el delantero del PSG, esa charla en la que le terminó aclarando que la relación sexual no se pudo consumar.

“Hay marcas en común, necesitaba las cosas claras”, dijo finalmente Zaira, y admitió que coincidir con Suárez no sería un drama. “Yo jamás preguntaría en un evento o en una campaña quién va. Mi vida sigue igual porque, primero, no soy protagonista de esta situación y, segundo, está en lo que cada uno es y hace cada una. No tendría problema en trabajar con ella”, cerró.