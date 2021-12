Enrique Pinti se descargó fuerte contra la clase política: qué dijo de Cristina Fernández de Kirchner

Fiel a su estilo, Enrique Pinti nunca se calla cuando le preguntan acerca de su perspectiva sobre la realidad del país. El humorista hizo una carrera desde ese lugar y no en vano, llenó salas de teatro con esa propuesta con su espectáculo más recordado, Salsa criolla.

Pinti las vio todas, y ahora, entrado el siglo XXI, su agudeza sigue siendo su arma, a pesar de que últimamente fue noticia por criticar cómo canta L-Gante. Así lo demostró en estos días cuando, en diálogo con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, hizo una radiografía sobre la escena política sin medias tintas ni concesiones.

El humorista arrancó bien arriba, cuestionado la gestión de Alberto Fernández, al señalar que si bien vio con buenos ojos su asunción como Presidente, pronto se decepcionó. “Me gustó al principio y hubo una serie de actitudes que me parecieron correctas y moderadas pero después no. Está muy desorganizado y muy desorientado”, opinó.

Y si Alberto lo decepcionó como primer mandatario, con Cristina le pasó otra cosa: “Ella no me decepcionó porque es lo que se esperaba. Ella se mete en todo, ella mete la cuchara en todo”. Y agregó: “Era lo que temía lo que podía ocurrir, porque es un poco autoritaria”.

Sin embargo, Pinti aclaró que Fernández de Kirchner también le gustó al principio de su gobierno, pero luego cambió de idea. “Me gusta el lineamiento, porque uno tiene un corazón progresista entre comillas”. Y agregó: “Yo siempre tengo confianza en la gente que tiene esa mentalidad, pero después la cagan, viste, y estoy podrido a esta edad de que me caguen siempre con cosas autoritarias que no tienen nada que ver con nada”.

El humorista se mostró pesimista con el panorama político e hizo una suerte de mea culpa en relación al “ser argentino”: “Siempre la cagamos por algo, no sé qué corno es. Yo soy muy argentino y nunca me fui del país, ni en la dictadura”.

A la vez, recordó la “fe ciega” que tuvo en Raúl Alfonsín al momento de la vuelta de la democracia, e insistió en las sucesivas decepciones que sufrió en cada gobierno de turno. “Todos me fueron decepcionando de a poco y estoy en una teoría pesimista”, sentenció, cansado.

Entonces, ¿banca a Mauricio Macri? Ni un poco, el hijo de Franco, a quien acusó de carecer de “categoría intelectual”, tampoco se salva. “No me extrañaría que Macri vuelva. Para mí fue un pésimo presidente y esto te lo digo sin ningún tipo de ilusión. No sabe hablar y expresarse. Es muy pedante y no tengo nada que ver con él”.