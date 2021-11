Fulminante respuesta de L-Gante a Enrique Pinti tras el lapidario comentario del actor

Hace algunos días, Enrique Pinti lanzó un lapidario comentario sobre L-Gante y desató indignación en las redes. Ahora, el popular cantante dio su fulminante respuesta a través de un video en sus historias de Instagram, con un sarcástico comentario destinado al actor y a la prensa.

“Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, comenzó L-Gante mirando a cámara mientras permancece unos días en Bolivia dando actuaciones en vivo.

Luego, el ícono de la Cumbia 420 agregó: “Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.

Recordemos que en díálogo Juan Etchegoyen durante una entrevista en Mitre Live (Radio Mitre), Enrique Pinte tildó a L-Gante de "grasa" y aseguró que no le ve talento.

En ese ida y vuelta, Enrique Pinti también se refirió a los exponentes populares que alcanzan una fama repentina como L-Gante. “A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”, aseguró el legendario actor.

Más allá del cruce con Pinti, recientemente L-Gante tuvo una fuerte pelea con el trapero Zaramay, quien lo humilló con una fulminante frase.