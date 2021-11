Wanda Nara comentó una foto de Antonela Roccuzzo y no le tuvieron piedad

En este último tiempo, Wanda Nara ha quedado nuevamente en el centro de la tormenta mediática por el escándalo con su pareja. Así y todo, la empresaria no se priva de sus viajes y de dedicarle un gran tiempo a sus redes sociales. En esta oportunidad, la rubia hizo un elogioso comentario a una foto de Antonela Roccuzzo, pero los seguidores de la esposa de Messi no le tuvieron piedad.

Este domingo, Roccuzzo había compartido una serie de imágenes en una gran noche de amor en París, y Wanda Nara se sumó a los miles de comentarios que sumó la publicación. “Te Amo tanto mi amor”, escribió Antonela junto a las postales en las que de fondo se observa la Torre Eiffel. El ídolo del fútbol le devolvió el gesto con tres emojis de corazones, mientras que la mujer de Mauro Icardi expresó: “Qué linda Anto”.

El comentario de Wanda Nara en el posteo de Antonela Roccuzzo que generó divisiones.

Su participación en el posteo dio lugar a una profunda división. Por un lado, algunos felicitaron la complicidad entre las esposas de los famosos futbolistas con comentarios como. "Dos potencias se saludan", "Lindas las dos", "Me gusta que se apoyen entre ustedes".

Pero también hubo una gran cantidad de usuarios que no le tuvieron piedad a Wanda Nara y le marcaron diferencias con Antonela Roccuzzo. "Wanda, aprende de Antonela no te vendría mal", “No le llegas ni a los pies a Anto. No va a responderte, vos estás muy muy abajo", "No arruines la foto con tu comentario"; fueron algunas de las expresiones de descontento de los internautas.