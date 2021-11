Las imágenes de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en una gran noche de amor en París que son furor en la red

Este domingo, Antonela Roccuzzo compartió imágenes de una gran noche de amor parisina con Lionel Messi, y causó furor con su posteo romántico entre sus millones de seguidores.

La pareja disfrutó de una cena romántica con una soñada vista a la Torre Eiffel y cautivó a todos. "Te Amo tanto mi amor", escribió Roccuzzo en una gran muestra de apoyo a Messi en un momento en que el futbolista se encuentra atravesando a una lesión en su rodilla.

El posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi que es furor en la red.

En apenas cinco horas, la publicación superó los dos millones de likes y miles de comentarios repletos de apoyo y elogios a la querida pareja.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en una romántica postal en París.

Recientemente, en una entrevista Lionel Messi contó que no son de salir mucho con Antonela Roccuzzo. “En lo personal me gusta estar en mi casa. En Barcelona tampoco salía tanto. Para los nenes y Antonela ha sido el mayor cambio porque vivían en la calle, con amigos, haciendo cosas. Venían amiguitos todo el tiempo a casa. Ahora recién están haciendo amigos y adaptarse a la ciudad. Creo que fue el mayor cambio para ellos. Hemos salido a comer alguna vez, pero cuando los nenes empezaron al cole empezamos con la rutina para acomodarnos a ellos. Hacer turismo no hicimos todavía”, explicó el ídolo del fútbol.

Por su parte, Antonela Roccuzzo reparte sus tiempos entre su familia y su labor empresarial. Además, mantiene un contacto cercano con sus millones de seguidores en la red. Recientemente por ejemplo, fascinó a sus fans con una bella postal a cara lavada.