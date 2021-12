El tremendo palo de Marina Calabró a Juana Viale por su trabajo en el programa de Mirtha Legrand: “En lugar de crecer, fue para…”

Desde que se despidió del programa de Jorge Rial hace varios meses, Marina Calabró está “como loca”. La periodista dice lo que piensa. Y no se anda con vueltas de ningún tipo. La que ligó un flor de palazo de parte de Marina ahora fue Juana Viale por el trabajo que viene realizando en la conducción del programa de Mirtha Legrand.

"Ya me odia, que me odie un poco más", tituló antes de empezar con su speech en una charla con una periodista de Implacables, que se puede ver en la pantalla de El Nueve los fin de semana (sábados y domingos por la tarde). Sin lugar a dudas, Marina no está conforme con el trabajo de Juanita Viale en Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. ¡Y vaya si se lo hizo saber!

Juana está al frente de estos dos ciclos desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia de Covid 19 y su abuela tuvo que permanecer aislada. 18 meses después, la hija de Marcela Tinayre sigue sentada en el mismo sillón y hay fuertes acusaciones de una presión familiar para que Mirtha no regrese pese a sus ganas.

"Me parece que, en lo que fue el reemplazo de Mirtha, hizo un laburo que nadie o pocos esperaban porque fue ponerse un programa al hombro, un programa con semejante historia, un programa tan difícil como es conciliar entrevistas con personajes de perfiles muy disímiles”, sumó Calabró, que también le dio a otros famosos.

“Después, lo que yo noto en este último tiempito del programa es que al principio ella estaba preocupada por hacer las cosas bien, pero cuando ya ganó cierta confianza, empezó a relajar ciertas cuestiones. En lugar de crecer, fue para menos, para mi gusto como espectadora", criticó Marina.

"Cuando tenés un traje enorme como es el de Mirtha Legrand y tenés que estar a la altura del desafío, te arremangás, te producís en el sentido periodístico, lees, y qué se yo. Y cuando ya ves la vas teniendo atada, empezás a laburar de taco y ahí me empieza a interesar menos su laburo", atacó la hermana de Iliana Calabró, que se fue súper peleada con Rial de América.

“Es una impresión absolutamente personal, total ella ya me odia, que me odie un poco más", terminó Marina Calabró, quien en más de una chance contó que Mirtha Legrand la tiene bloqueada de su teléfono celular y por eso no puede tener charlas vía whatsapp cómo sí lo hacen otros periodistas. ¡Y tiene razón, no! ¡Con lo que opina!

Hace unos días, en esta nueva “versión de Marina”, Calabró tuvo un cruce con Julián Weich: "Es un tipo que, si bien ha hecho gala de su humor y su simpatía, me parece que eso es más una impostura que una realidad. El hace un gran 'como si'. Como si fuera simpático".

"Julián dice que él le ha puesto el freno cuando se lo tenía que poner, y que eso a los periodistas de espectáculos no les gusta. Nos adora tanto como nosotros lo adoramos a él. Me parece que ni nosotros tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros, los periodistas de espectáculos", agregó.

"En lo particular, lo entrevisté muy poco. Supongo que en los tiempos de Yo amo a la TV. Después, lo viviste cuando hicimos Confrontados en Canal 9 y él debutaba con Vivo para vos con Carolina Papaleo (en el mismo canal), ella estuvo y él no quiso venir al programa. No quiso hacer Zoom una nota... Entiendo que es un personaje que les ha costado a los Intrusos, o les sigue costando. Me parece que ni nosotros tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros", terminó.