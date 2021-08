Jorge Rial, lapidario: "Fue un gran equipo el de TV Nostra, salvo..."

Si hay algo por lo que se lo ha caracterizado a Jorge Rial a lo largo de los años es por no guardarse nada. Cuando algo le molesta lo dice y va al frente sin importar las consecuencias. Ahora, para sorpresa de los internautas, el ex conductor de América TV dejó un comentario picando en la web para una de sus compañeras de TV Nostra, el ciclo que, por su decisión, levantaron del aire.

Todo sucedió a raíz de una publicación que el padre de Morena hizo en su cuenta de Instagram para celebrar el primer mes de Argenzuela, el ciclo que tiene a cargo en Radio 10. "Lo festejamos con todo", expresó el periodista.

Rial junto al equipo de Argenzuela

"Tengo sólo palabras de agradecimiento para mis compañeros que me recibieron con mucha ternura en un momento de dudas. Me están ayudando a volver a la radio, ese amor que nunca se olvida. Gracias por hacer que vaya feliz a trabajar cada día. Por divertirme y reírme como hace tiempo no lo hacía", expresó junto a una postal.

Al ver esto, un seguidor le remarcó: "Se nota qué hay equipo. Un mes de laburo y salís a festejarlo con el equipo, cosa que con el de ‘TV Nostra’ no hacías”. Frente a esto, él no se quedó en el molde y le respondió fiel a su estilo: "Fue un gran equipo el de ‘TV Nostra’. Salvo una…".

Respuesta de Rial a un seguidor

Si bien Rial no dio el nombre de la persona a la que se refería, todo indica que está hablando de Marina Calabró, quien se sintió muy dolida por la forma en que él le comunicó el fin del programa: dos horas antes de que lo dijera en vivo. En varias ocasiones, ella salió a expresar su tristeza y en una reciente entrevista, Jorge expresó: "Hubo traiciones, gente que salió a hablar. Yo tomé la decisión de comunicar el final así porque sabía que había una persona que llevaba y traía información de todos lados". ¿La publicación será entonces un palito para la hermana de Iliana?