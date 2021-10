Los motivos por los que Marina Calabró destruyó a Jorge Rial, Pampita y María Laura Santillán

Este sábado, Marina Calabró disparó con artillería pesada en una entrevista radial destruyendo a Jorge Rial, Pampita y María Laurra Santillán. Fiel a su estilo, la periodista no anduvo con rodeos a la hora de expresar su categórica opinión sobre las mencionadas figuras.

Con respecto a las polémicas declaraciones de Santillán tras su salida del noticiero de El Trece tras varios años de trabajo, y la fuerte crítica que le hio Lanata a su colega en defensa de Luciana Geuna, Calabró opinó en diálogo con Catalina Dlugi: “Me parece que Lanata le puso nombre y apellido a los dichos insinuados de María Laura y puso el cuerpo por Luciana. Le pareció injusto que pusiera la en el lugar de una persona afín al gobierno porque, esto lo digo como espectadora, esa no es la línea editorial que uno ve en el noticiero”, enfatizó la periodista.

María Laura Santillán.

Luego, en relación a los dichos de María Laura Santillán sobre los periodistas que luego la reemplazaron en el noticiero, Marina Calabró sentenció: “Los compañeros son sagrados. En todo caso, si uno le quiere poner nombre y apellido a aquella decisión que en palabras de María Laura fue injusta, arbitraria y motivada por razones de edad e ideología, me parece que el palo les cabe a los que tomaron la decisión y nunca a un compañero. En ese sentido creo que fue un poquito injusta”.

Por otro lado, la integrante de Lanata sin filtro (Radio Mitre) se refirió al cruce que protagonizó con Jorge Rial tras la abrupta finalización de TV Nostra (América). “Mi sensación fue que en algún punto se sintió tocado o molesto por lo que yo dije; que me sentí traicionada por él por habernos enterado horas antes de su renuncia. Creo que fue su respuesta a lo que él vivió como una suerte de ‘agresión’ de mi parte. Y juro que nada estuvo más alejado de mí que la intención de agredir. Fue solamente una descripción de lo que ocurrió. Me preguntaron cómo me había sentido con el hecho de que haya avisado dos horas antes -algo que él no negó- y me parece que se molestó por eso. No me parece, en realidad estoy segura, porque, además, me dejó de seguir en Instagram”, remarcó Calabró.

Jorge Rial.

Y además, sobre Jorge Rial expresó: “De mi parte, yo ya lo exorcicé. Si me lo cruzo, yo lo saludaría, aunque me coma una cortada de rostro histórica. Pero lo que tenía para decir, ya lo dije y no mentí en ningún momento. De hecho, los dichos de Diego Ramos son calcados de lo que yo dije y él mismo reconoció que nos avisó dos horas antes, más allá de que da esta excusa, bastante incómoda para mí, de que lo hizo para que no se filtrara porque yo soy una ‘estómago resfriado’, o traidora”.

Pampita y Marina Calabró.

Finalmente, sobre su conocido enfrentamiento con Pampita remarcó: “No iría a su programa, porque me acuerdo de aquella visita de Nicole Neumann. Todos dijimos: ‘¡Ay!¡Qué amorosa Nicole, que la recibió amorosamente en su living y le hizo un homenaje en vida!’. Y después, fue Nicole al living de Pampita y, pobrecita, no se fue llorando porque está curtida esa mujer... ¡Pero yo te lloro! ¡Por la mitad de lo que le dijo a Nicole en la cara, yo te lloro dos días seguidos!”.