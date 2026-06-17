Shakira se mostró con un actor mexicano y despertó rumores de romance: de quién se trata

Shakira , ¿encontró el amor?. La intérprete fue vista con un hombre apenas unos días después de la impactante presentación que la artista brindó en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Actualmente, la cantante se encuentra haciendo una breve pausa en su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Luego de ofrecer dos multitudinarios shows en Los Ángeles durante la semana pasada, la cantante decidió aprovechar este parate estratégico para instalarse y descansar en la ciudad californiana, donde fue sorprendida muy bien acompañada del reconocido actor mexicano, Manuel García-Rulfo.

Las fotografías que desataron el revuelo mediático fueron difundidas por el popular portal en Instagram DeuxMoi. En las capturas se puede ver a la artista y al actor García-Rulfo saliendo juntos de las instalaciones del lujoso alojamiento Sunset Tower Hotel . El rumor tomó aún más fuerza debido al choque directo con las palabras recientes de la cantante, quien parecía haber cerrado las puertas al amor por un buen tiempo.

En una íntima entrevista concedida hace muy poco a la revista People, la barranquillera había asegurado con firmeza que en este momento de su vida solo estaba enfocada en la crianza de sus niños. Al ser consultada sobre la posibilidad de reconstruir su vida sentimental, ella confesó que no veía eso posible por ahora y que tal vez podría darse cuando sus hijos sean mayores.

No obstante, haciendo referencia a su mediática separación de Gerard Piqué, la estrella musical también reconoció que, a través de esos momentos tan difíciles, logró descubrir la enorme capacidad de resiliencia que posee.

Quién es Manuel García-Ruflo

Shakira y Manuel. IG @deuxmoi

Para quienes no están tan familiarizados con el panorama cinematográfico actual, Manuel García-Rulfo es un destacado intérprete que nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Sus primeros pasos en la industria comenzaron con participaciones en cortometrajes y distintos proyectos locales en su país natal, pero gracias a su talento y perseverancia, rápidamente logró dar el gran salto hacia producciones internacionales de altísimo perfil.

En la actualidad, el mexicano es mundialmente conocido por su brillante papel protagónico en la exitosa serie de la plataforma Netflix titulada El abogado del Lincoln. Su ascendente trayectoria en la meca del cine también incluye destacadas participaciones en grandes superproducciones como Jurassic World Rebirth y la emotiva película A Man Called Otto.

Además, el artista supo ganarse un lugar en codiciados elencos, formando parte de la cinta Los siete magníficos en el año 2016, donde tuvo el honor de compartir la pantalla grande con figuras consagradas de la talla de Denzel Washington y Chris Pratt. Su versatilidad actoral lo llevó también a integrarse al universo de Agatha Christie en la pantalla grande, destacándose en las películas Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, donde se puso en la piel del personaje de Bouc.