Los programas que se hundieron en el rating en la competencia con el debut de Argentina en el Mundial

En una noche dominada por el triunfo de la Selección argentina, el rating le dio un duro revés a las propuestas que compitieron de manera directa con el evento futbolístico.

4x4, una de las películas que programó eltrece para enfrentar en el rating a la Selección argentina.

El rating arrojó una notable marca para los canales que emitieron este martes el partido de la Selección argentina ante Argelia, en la primera fecha del equipo nacional en el Mundial 2026. En contrapartida, los programas a los que les tocó medirse en competencia directa con el evento futbolístico, quedaron hundidos en las mediciones.

La señal de aire que lideró los números del martes fue Telefe, que consiguió un promedio de 34.8 puntos de rating gracias al demoledor 3 a 0 con el que la albiceleste abatió a su rival.

Mientras el canal de las pelotas conquistó la marca más alta para la televisión abierta desde la final del Mundial 2022 con la imbatible tracción de la Selección argentina, eltrece optó por proteger a Mario Pergolini y no emitir Otro día perdido. En lugar del late night, la señal del solcito seleccionó un par de películas, Upgrade: primera clase y 4x4, que promediaron respectivamente en el rating 1.7 y 0.4.

El rating no le dio tregua a las propuestas que se midieron con la Selección argentina Peor le fue a América TV, que con una edición especial de BTV arañó un rating de 0.3, el indicador más bajo desde el debut de esta propuesta encabezada por Beto Casella.