Los programas que se hundieron en el rating en la competencia con el debut de Argentina en el Mundial
En una noche dominada por el triunfo de la Selección argentina, el rating le dio un duro revés a las propuestas que compitieron de manera directa con el evento futbolístico.
El rating arrojó una notable marca para los canales que emitieron este martes el partido de la Selección argentina ante Argelia, en la primera fecha del equipo nacional en el Mundial 2026. En contrapartida, los programas a los que les tocó medirse en competencia directa con el evento futbolístico, quedaron hundidos en las mediciones.
La señal de aire que lideró los números del martes fue Telefe, que consiguió un promedio de 34.8 puntos de rating gracias al demoledor 3 a 0 con el que la albiceleste abatió a su rival.
Mientras el canal de las pelotas conquistó la marca más alta para la televisión abierta desde la final del Mundial 2022 con la imbatible tracción de la Selección argentina, eltrece optó por proteger a Mario Pergolini y no emitir Otro día perdido. En lugar del late night, la señal del solcito seleccionó un par de películas, Upgrade: primera clase y 4x4, que promediaron respectivamente en el rating 1.7 y 0.4.
El rating no le dio tregua a las propuestas que se midieron con la Selección argentina
Peor le fue a América TV, que con una edición especial de BTV arañó un rating de 0.3, el indicador más bajo desde el debut de esta propuesta encabezada por Beto Casella.
El Nueve también tuvo sus hundidos en la batalla con la Selección argentina y su estreno en el Mundial 2026, ya que Bienvenidos a bordo hizo apenas un rating de 0.4, la medición más adversa en la historia del ciclo, y un poco más tarde; Código Doman también se estrelló con un magro promedio de 0.3.