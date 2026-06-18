Cifras millonarias: cuánto cuesta un segundo de publicidad en la televisión argentina durante el Mundial 2026

Se cumple la primera semana del Mundial 2026. En un país donde el fútbol llega a paralizar la rutina diaria, la televisión se convierte en la vidriera para cualquier empresa que busque potenciarse. Esta fiebre mundialista desata una batalla entre las marcas por conseguir un espacio durante las transmisiones, consolidando un fenómeno que mueve montos inimaginables.

En el centro de la escena comercial se encuentra Telefe , que maneja tarifas verdaderamente impactantes. El canal fijó un valor comercial de 23 millones de pesos netos por cada segundo de publicidad durante el partido en vivo de la Selección Argentina .

Por su parte, los espacios comerciales ubicados en la previa y en el análisis posterior al encuentro tienen un costo algo menor, pero igualmente millonario, ubicándose en torno a los 18 millones de pesos por segundo.

Para dimensionar esta inversión, basta con hacer un cálculo matemático simple: un aviso tradicional de treinta segundos en el momento de mayor audiencia del partido representaría un costo de 690 millones de pesos, mientras que una pieza breve de diez segundos rondaría los 230 millones. De todas formas, estas cifras funcionan como un valor de lista de referencia.

En la práctica televisiva, los grandes anunciantes no suelen pagar exactamente ese monto por segundo, ya que acceden a negociaciones por volumen, bonificaciones anuales o paquetes comerciales que incluyen auspicios, menciones en vivo y presencia digital a lo largo de toda la Copa del Mundo.

La realidad en otras señales

Doblete de Messi ante Argelia Telefe

Al analizar el panorama de las otras señales que cuentan con los derechos de transmisión, las estrategias comerciales y las disponibilidades cambian radicalmente. Por el lado de la televisión por cable, TyC Sports transmitirá un total de 52 encuentros, de los cuales treinta serán exclusivos para la televisión paga, sumado a una programación ininterrumpida de 24 horas dedicada pura y exclusivamente al certamen. Sin embargo, la señal no cuenta con un tarifario oficial abierto al público que detalle el costo por segundo durante los partidos de Argentina, por lo que toda cifra atribuida a este canal se maneja en el terreno de las estimaciones y los acuerdos privados entre empresas.

En la vereda opuesta se encuentra la particular situación de la Televisión Pública. El canal estatal emitirá diez encuentros en total, incluyendo todos los de la Selección Nacional, pero lo hará bajo un acuerdo estricto que le permite replicar la cobertura producida originalmente por la señal DSports. Debido a las condiciones de este convenio de cesión, la TV Pública tiene prohibido incorporar periodistas propios y, lo que es el dato más relevante para el mercado publicitario, no podrá emitir ningún tipo de anuncio comercial en la ventana que va desde cinco minutos antes del pitazo inicial hasta cinco minutos después de finalizado el encuentro.